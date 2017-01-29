Washington ve Londra’dan sonra, Berlin de dış politikasını değiştiriyor

Şansölye Angela Merkel Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel’i Alman Dışişleri Bakanlığı görevine atadı.

Sigman Gabriel, George W. Bush ve Barack Obama’nın yayılımcı politikalarına yönelik eleştirileriyle biliniyor. Aynı zamanda Afganistan’ın sömürgeleştirilmesine karşı da mücadele etti.

Netanyahu hükümetinin Filistinlilere yönelik uyguladığı Apartheid’i şiddetle eleştirdi.

5+1 mutabakatının imzalanmasından sonra İran’a giden ilk Batılı lider oldu.

Ukrayna anlaşmazlığının Donbass halkının haklarının ve Kırım’daki Rus çıkarları gözetilerek çözülmesi taraftarı oldu ve Suriye’ye karşı uygulanan yaptırımların kaldırılmasını talep etti.

Suriye’deki anlaşmazlıkla ilgili olarak, Suudi Arabistan’ı İslamcı terörü finanse etmekle suçladı.