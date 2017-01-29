بعد واشنطن ولندن، برلين تغير سياستها الخارجية

أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تبديلا بين وزير الاقتصاد، سيغمار غبرييل، ووزير الخارجية.

السيد غبرييل، نقابي سابق معروف بانتقاداته للسياسات الامبريالية للولايات المتحدة سواء في عهد جورج والتر بوش، أو باراك أوباما.

كما ندد أيضا باستعمار أفغانستان، ووجه انتقادات لاذعة لسياسة الفصل العنصري التي ينتهجها نتانياهو إزاء الفلسطينيين، وكان أول زعيم غربي يزور ايران بعد التوقيع على اتفاق 5+1.

دعا أيضا إلى حل للنزاع في أوكرانيا، يحترم السكان في دونباس كما المصالح الروسية في شبه جزيرة القرم، وطالب برفع العقوبات المفروضة على روسيا.

وفيما يتعلق بالنزاع في سوريا، فقد ندد بتمويل الإرهاب الإسلامي من قبل المملكة العربية السعودية.