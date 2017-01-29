شبكة فولتير

بعد واشنطن ولندن، برلين تغير سياستها الخارجية

شبكة فولتير
+

أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تبديلا بين وزير الاقتصاد، سيغمار غبرييل، ووزير الخارجية.

السيد غبرييل، نقابي سابق معروف بانتقاداته للسياسات الامبريالية للولايات المتحدة سواء في عهد جورج والتر بوش، أو باراك أوباما.

كما ندد أيضا باستعمار أفغانستان، ووجه انتقادات لاذعة لسياسة الفصل العنصري التي ينتهجها نتانياهو إزاء الفلسطينيين، وكان أول زعيم غربي يزور ايران بعد التوقيع على اتفاق 5+1.

دعا أيضا إلى حل للنزاع في أوكرانيا، يحترم السكان في دونباس كما المصالح الروسية في شبه جزيرة القرم، وطالب برفع العقوبات المفروضة على روسيا.

وفيما يتعلق بالنزاع في سوريا، فقد ندد بتمويل الإرهاب الإسلامي من قبل المملكة العربية السعودية.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

يمكنكم إعادة نشر مقالات شبكة فولتير شرط ذكر المصدر وعدم التعديل فيها أو استخدامها لتحقيق الربح التجاري (رخصة CC BY-NC-ND).

مصادر : “بعد واشنطن ولندن، برلين تغير سياستها الخارجية”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 29 كانون الثاني (يناير) 2017, www.voltairenet.org/article195107.html

Soutenir le Réseau Voltaire

Vous utilisez ce site où vous trouvez des analyses de qualité qui vous aident à vous forger votre compréhension du monde. Ce site ne peut exister sans votre soutien financier.
Aidez-nous par un don.

كيف تشارك في شبكة فولتير؟

إن جميع القيمين على الشبكة هم من المتطوعين.
-  المترجمون المحترفون: . يمكنك المشاركة عبر ترجمة المقالات

ماتيس وكيلي
ماتيس وكيلي
بقلم تييري ميسان
اعترافات جون كيري
اعترافات جون كيري
بقلم تييري ميسان
تركيا بين شرق وغرب
تركيا بين شرق وغرب
بقلم تييري ميسان