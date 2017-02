Barack Obama, jen pár dní před opuštěním Bílého domu rozhodl nepromeškat příležitost na posílení rozmístění amerických vojsk v Jižní Americe. Tři smluvní strany – vláda peruánského regionu Amazonas, jižní velení USA (SouthCom) a společnost Partenon Contratistas E.I.R.L. – právě podepsaly záměr zřídit v Amazonas novou vojenskou základnu pod pláštíkem Střediska operací pro regionální pohotovost (COER) [1]. Financování střediska má být ve výši 1 350 000. USD. Od svého zahájení 29. prosince 2016 má být projekt dokončen přibližně za 540 dní.

Podle informací poskytnutých peruánskou vládou bude mít americká vojenská základna k dispozici heliport o ploše 625 metrů čtverečních; a dvoupodlažní budovu, na jejímž přízemí bude sklad pro humanitární pomoc o velikosti 1 000 metrů čtverečních. Na poschodí bude operovat COER s funkcemi pokrývajícími logistiku, komunikace, monitoring, analytiku a pod. Bude zde i konferenční místnost, tiskové středisko, místnosti pro ubytování a parkoviště o velikosti 800 m2.

Není pochyby o tom, že tato intervence bude zaobalena pláštíkem humanitární pomoci. Na rozdíl od oficiální linie zde nejde o strategii motivovanou posílením peruánských kapacit pro potírání následků přírodních katastrof. Spojené státy zatínají své militaristické tesáky do Jižního cípu, pod souhlasným pohledem peruánského prezidenta Pedra Pabla Kuczynského. Suverenita Jižní Ameriky je ohrožena.

Spojené státy už nepotřebují vyvolávat války, aby dobývaly a prosazovaly svou hegemonii na latinskoamerické půdě; teď si podrobí ten který region mnohem jemnějšími prostředky: iniciativami zastřeného militarismu [2]. Kromě své války proti terorismu Washington uplatňuje boj proti kšeftování s drogami a svou údajnou oddannost respektování lidských práv jako záminku pro vměšování do záležitostí jiných zemí.

Peru je životně důležitá platforma, kde si Spojené státy mohou pevněji zakotvit svůj plán ovládnout celou JIžní Ameriku, která, jak už víme, má nesmírné přírodní zásoby strategických surovin (plyn, ropa, kovy, minerály a pod.). Nejméně během posledního desetiletí jihoamerické vlády uštědřují těžké rány americké ekonomické a politické přítomnosti na kontinentu.

Avšak od roku 2009 Peru neklade žádný odpor imperiálním choutkám Washingtonu, a proměnilo se v jednu z latinskoamerických zemí s největší přítomností severoamerických ozbrojených sil na svém území: před schválením zřízení nové vojenské základny v regionu Amazonas už americké SouthCom zapustilo kořeny v oblastech Lambayeque, Trujillo, Tumbes, Piura, San Martín a Loreto.

Je třeba zdůraznit, že vojenská spolupráce Washingtonu a Limy se neomezuje pouze na zřizování vojenských základen; Spojené státy jdou po tom, aby se plně integrovaly do [peruánského] bezpečnostního a obranného aparátu. Na základě autorizace peruánským Ministerstvem obrany byly speciální operační jednotky Spojeného velení ozbrojených sil, Velení výzvědné služby a Spojených speciálních operací a jednotek VRAEM od května do září 2016 školeny americkými silami [3].

V tandemu se Spojenými státy prováděly peruánské síly bezpočetná společná vojenská cvičení. Z jakého důvodu? Aby posílily obrannou strategii proti vnější agresi. Jednou z nejdůležitějších operací je Operace “tiché síly” (anglická zkratka SIFOREX). Tato operace se provádí každé dva roky v Mar de Grau, a považuje se za jednu z nejdůležitějších mezinárodních námořních operací.

Peru si je nepochybně vědomo, že Jižní Amerika proplouvá bouřlivými vodami, a že je současně trýzněno agresivní kampaní. Kromě hospodářských potíží je region obětí mohutné ofenzivy přicházející zvenčí [4], která usiluje o to, aby všemi prostředky zakotvila přítomnost Washingtonu.

Americké vojenské pronikání do oblasti pokračuje zrychlujícím se tempem. Je to částečně způsobeno tím, že několik vlád se obrátilo doprava – zejména po tom, co v Argentině převzal prezidentský úřad Mauricio Macri a po tom, co v Brazílii parlament vyjádřil nedůvěru Dilmě Rousseff, a částečně tím, že se USA neúnavně snaží podrýt vliv zemí, jako je Čína, Rusko a Írán [5].

Po zuby ozbrojené Peru představuje pro Spojené státy důležitého pěšáka na cestě k úspěchu, na níž dalším v pořadí má být zřízení dalších vojenských základen v Argentině, na její hranici s Brazílií a Paraguají [6]. Budování lepšího zítřku pro jihoamerické země bude nepochybně čelit vážnému nebezpečí…