El Kaide’nin Suriye’de yeniden örgütlenmesi

Türkiye’nin yaklaşımının Rusya ve İran’la yakınlaştığı Astana görüşmeleri ve Türkiye yanlısı muhalefetin Cumhuriyetçi muhalefetle tartıştığı Moskova buluşması sonrasında, silahlı gruplar arasında bir iç savaş başladı.

Bu bağlamda El Kaide kuvvetlerini yeniden örgütledi ve Heyet Tahrir el-Şam’ın (Şam’ı Özgürleştirme Meclisi) kuruluşunu duyurdu.

Bu yeni isim Şam’ın Fethi Cephesi (eski El Nusra Cephesi), Nurettin Zengi Hareketi (CIA), Liva el Hak, Ensar el Din ve Ceyşü’l Sünne’yi (aynı şekilde CIA’ye bağlı) bir araya getiriyor.

Bu operasyon, yeni örgütün logosunu oluşturan MI6 tarafından desteklenmektedir.

Yeni oluşum, Şam’ın Özgür İnsanlarının İslami Hareketi (Ahrar’uş Şam) kökenli çeşitli kişiliklerden oluşuyor. Ancak bu grubun dağılıp dağılmadığı ya da bu kişiliklerin örgütün gelecekteki katılımını mı duyurdukları henüz bilinmiyor.

Suudi Şeyh Abdullah el-Muhaysini (Şeriat Mahkemesinin başkanlığını üstlendiği Doğu Halep’li « ılımlıların » eski lideri),

Ebu Yusuf Muhacir (eski askeri sözcü),

Ebu Salih Tahan (örgütün eski 2 numarası).

Ahrar’uş Şam Suudi Arabistan tarafından finanse edilen ve ilişkilerini Birleşik Krallığın belirlediği bir terörist gruptur. Örgütün Dışişleri Bakanı Lebib el Nahhas, MI6 üyesi bir İngiliz vatandaşıdır. Avrupa’da serbestçe dolaşmaktadır ve bundan bir buçuk yıl önce Washington Post’ta bir serbest makale yayınlamıştır.