Kansler Angela Merkel har nå flyttet sin næringsminister, Sigmar Gabriel, over til det tyske utenriksdepartementet.

Hr. Gabriel er en tidligere fagforeningsmann som er kjent for sin kritiske holdning av USAs imperialistiske politikk under George W. Bush og Barak Obama. Vi må også fremheve det faktum at han dessuten argumenterte mot koloniseringen av Afghanistan. Han var sterkt kritisk overfor den apartheid som Netanyahu satt ut i livet overfor palestinerne.

Han var den første vestlige lederen som reiste til Iran etter at 5+1 avtalen hadde blitt undertegnet.

Han har fremmet forslag om en løsning på Ukraina-konflikten som respekterer befolkningen i Donbass og de russiske interessene på Krim. Han har også bedt om at sanksjonene overfor Russland blir hevet.

I Syria-konflikten har han fordømt Said-Arabias etablering av islamistisk terrorisme.