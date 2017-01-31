Güncelleme (31 Ocak 2017): Donald Trump, ABD egemen sınıfının sert tepkileri karşısında sözcüsüne söz konusu Memorandumun, muhtemelen CIA Başkanını Konseye devamlı olarak katılması şeklinde düzeltileceğini açıklattı.

Başkan Obama’nın başkanlığında gerçekleştirilen bir Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı

1947 yılında oluşturulan hükümet sistemini değiştiren Başkan Trump, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Anayurdun Güvenliği Konseyi (Homeland Security)’nin kuruluşuna ilişkin Memorandum’u yayınladı [1].

Eskiden ilke olarak, « Ulusal Güvenliğin » bu amaçla kurulan ve Beyaz Saray, Genelkurmay ve CIA’den oluşan ortak otorite tarafından yönetilmesi söz konusuydu.

1947’den 2001’e kadar, Ulusal Güvenlik Konseyi Yürütmenin merkezi oldu. Başkan burada İktidarı kendisinin atadığı CIA Başkanı ve mevkidaşları tarafından seçilen Genelkurmay Başkanı ile paylaşıyordu. 11 Eylül 2001’den beri, söz konusu Konsey de facto olarak Raven Rock Mountain’in « Süreklilik Hükümeti » gözetimine geçti.

Bundan böyle Genelkurmay Başkanı, kendisini ilgilendiren konular dışında toplantılarda sistematik olarak temsil edilmeyecektir. Bunun dışında CIA konsey içerisindeki yerini kaybetmektedir ve onun yerine burada muhtemelen Ulusal İstihbarat Direktörü tarafından temsil edilecektir.

Bugüne kadar Başkan’ın gizli eylemler yürütmek için silahı durumunda olan CIA, nihayet kelimenin tam anlamıyla bir İstihbarat örgütü, yani uluslararası aktörleri incelemek, onların eylemlerini önceden kestirmek ve Başkan’a danışmanlık yapmakla yükümlü bir yapıya dönüşüyor.

Bir yıllık faaliyet raporuna göre Konsey, 2015 yılında yüz otuz ülkede siyasi cinayet gerçekleştirdi.

Başkan Trump geçiş dönemi boyunca, ABD’nin 1989’dan beri olduğu gibi Gene Sharp’ın yöntemlerini kullanarak rejim değişiklikleri örgütlemeyeceğini açık dille ifade etmişti.

Başkan Trump bunun dışınca, baş strateji uzmanına özel kalem müdürü ile eş değerde daimi bir ofis tahsis etti.

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice, Twetter hesabında bu gelişmeye çok sert tepki gösterdi. Birçok eski CIA Başkanı daha şimdiden ortaya çıkarak alınan kararı protesto etti.