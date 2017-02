Esta vez la cúpula de la central de inteligencia yanqui (CIA) y el Pentágono, resentidos con la derrota de Playa Girón, en abril de 1961, concebían la agresión directa de las fuerzas armadas estadounidenses contra la Isla, junto con representaciones de los ejércitos títeres latinoamericanos.

Un paso importante para justificar la agresión fue la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos (OEA) durante una reunión desarrollada en Punta del Este, Uruguay, en la que los gobiernos de Latinoamérica, con excepción de México, rompieron relaciones diplomáticas con el gobierno revolucionario.

Este hecho, y en general el clima que presagiaba la agresión, impulsó al líder de la Revolución, Fidel Castro, a proclamar el 4 de febrero de 1962 la Segunda Declaración de La Habana, aprobada por aclamación en Asamblea General del pueblo reunido en la Plaza de la Revolución José Martí.

En esa ocasión, Fidel denunció esos planes, reafirmó la decisión de resistir el embate imperialista e hizo un histórico análisis de la situación revolucionaria del continente, de la explotación imperialista que sufría frente a casi un siglo de sumisión a los intereses de Washington por los gobiernos de la región.

En una de sus partes se resalta:

"Resistiremos en todos los campos: resistiremos en el campo de la economía; seguiremos avanzando en el campo de la cultura (...) la Patria no trabaja para hoy, la Patria trabaja para mañana. Y ese mañana lleno de promesas no podrá nadie arrebatárnoslo, no podrá nadie impedírnoslo, porque con la entereza de nuestro pueblo lo vamos a conquistar, con el valor y el heroísmo de nuestro pueblo lo vamos a conquistar."