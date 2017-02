Secondo il generale İsmail Hakkı Pekin la prossima guerra sarà in Turchia

In una serie di editoriali sul quotidiano Aydınlık il generale İsmail Hakkı Pekin, ex direttore dell’intelligence, ammonisce che la sopravvivenza della Turchia è direttamente minacciata. Gli artefici del caos in Medio-Oriente si apprestano infatti a scatenarvi una nuova guerra.

Il generale, che era stato arrestato nell’ambito dell’affare Ergenekon, ha esortato il presidente Recep Tayyp Edoğan a rinunciare, viste le circostanze, all’annunciato referendum di revisione della Costituzione.

Secondo il generale, è necessario, per la sopravvivenza della Turchia, preservare l’unità nazionale alleandosi con Russia, Iran e Siria.