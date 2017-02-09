Başkan Obama, dünyanın nükleerden arınması yolunda attığı adımlar nedeniyle Nobel Barış Ödülüne layık görüldü. Hiroşima’da saygı duruşunda bulundu. Öte yandan, görev süresi içerisinde nükleer tehlike belirgin bir şekilde arttı. Donald Trump, topyekun yıkıma doğru giden ve kuşkusuz acımasız olan bu yönelişi tersine çevirecek mi?

Telefon nihayet çaldı ve Paolo Gentiloni (İtalyan Konseyinin Başkanı), uzun ve sinir bozucu bir bekleyişten sonra, ABD’nin yeni başkanının sesini duyabildi. Telefon görüşmesinin merkezinde –Palazzo Chigi’nin (Konsey Başkanlığı merkezinden) verdiği bilgiye göre-, « NATO’nun temel önemi » çerçevesi içerisinde « İtalya ve ABD arasındaki dostluk ve işbirliği » yer aldı. İtalya’nın basın bildirisinde, Beyaz Saray’ın aktardığı bir bilgi es geçiliyor: Trump, Gentiloni ile yaptığı telefon görüşmesinde sadece « ABD’nin NATO’ya bağlılığını » anımsatmadı ama « bütün müttefiklerin savunmaya yapılan harcamayı paylaşmalarının », yani bu harcamayı en az GSYİH’larının % 2’si düzeyine yükseltmelerinin önemini vurguladı. Bu da İtalya’nın bugün için günlük 55 milyon Euro olan harcamasının (bu NATO’nun rakkamı, gerçekte ise çok daha fazla), günde 100 milyon Euro’ya çıkarılması anlamına gelmektedir. Gentiloni ve Trump, Mayıs ayında İtalya başkanlığında, Sigonella’daki ABD/NATO askeri üssünden 50 km ve Niscemi’deki MUOS’tan 100 km uzaklıktaki Taormina’da gerçekleşecek olan G7 zirvesi için randevulaştılar. Bu üsler, telefon görüşmesinde « Avrupa ve ABD arasında barış ve istikrar için işbirliği » olarak tanımlanan temel noktalardır.

Sonuç ABD’li atomla uğraşan bilim insanları tarafından teyit edilmiştir: bültenlerinde nükleer savaşın gece yarısından ne kadar uzakta olduğumuzu gösteren simgesel gösterge olan « Kıyamet Saatinin » akrebi, 2015 yılında gece yarısından 3 dakika öncesine ve 2017 yılında ise gece yarısından iki buçuk dakika öncesine kadar geriye alındı. Bu, ABD ve SSCB arasındaki gerilimin zirvede olduğu 80’li yıllara göre çok daha yüksek bir alarm seviyesidir.

Bu aslında, Meydan darbesiyle Rusya ile nükleer dahil çatışmayı kışkırtan ve Avrupa’yı bazı yönlerden öncekinden daha tehlikeli bir yeni Soğuk Savaşın ön cephe hattına dönüştüren Obama yönetiminin stratejisinin sonucudur.

Trump ne yapacaktır? Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile yaptığı telefon görüşmesinde –Beyaz Saray’ın açıklamasına göre-, « sınırları boyunca barışı yeniden tesis etmelerine yardımcı olmak için Ukrayna, Rusya ve diğer ilgili taraflarla birlikte çalışacağız » dedi. Bu arada Ukrayna’nın sınırlarının, Rusya’ya yeniden katılmak için ayrılan Kırım’ı içine alıp almadığına açıklık getirmedi. ABD’nin BM Büyükelçisi Haley, ABD’nin Rusya’ya yönelik uyguladığı yaptırımların yürürlükte kalmaya devam ettiğini bildirdi ve doğu Ukrayna’da « Rusya’nın saldırgan eylemlerini » kınadı. Gerçekte burada, ABD ve NATO tarafından eğitilen ve silahlandırılan Neo-Nazi birliklerini de içeren Kiev güçleri yeniden saldırıya geçti.

Devlet Başkanı Poroşenko aynı zamanda, Ukrayna’nın NATO’ya girmesi konusunda bir referandum düzenleme niyetini dile getirdi. De facto olarak daha şimdiden onun bir parçası olsa da, Ukrayna’nın İttifaka resmen girişi, Rusya’da patlayıcı etkisi yaratacaktır.

Bu arada Büyük Britanya harekete geçmektedir: deniz ve hava güçleri ABD’ninkilerle işbirliğini yoğunlaştırırken, Soğuk Savaşın sona ermesinden beri ilk kez, en ileri deniz birimlerinden birini, NATO’nun bir task force’nun başında ve 650 İngiliz askerine destek olarak Diamond (1 milyar Sterlin’den fazla değere sahip) destroyerini (ya da filo refakat gemisini), Ukrayna’daki çok da belirli olmayan bir « tatbikata » katılmak üzere Karadeniz’deki Rus kıyılarına gönderiyor. Büyük Britanya eş zamanlı olarak Polonya ve Estonya’ya 1 000 askerden oluşan taarruz birlikleri ve Romanya’ya konvansiyonel ve nükleer kapasiteli Typhoon avcı bombardıman uçaklarını da gönderiyor.

Gentiloni, Trump ile Avrupa ve ABD arasında barış ve istikrar için işbirliğinden söz ederken, saatin akrebi nükleer gece yarısına daha da yaklaşıyor.