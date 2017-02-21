التمديد لفيلتمان في الامم المتحدة

أجرى الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس التعيينات في فريق عمله، تم من خلالها التمديد لمدير الشؤون السياسية جيفري فيلتمان في منصبه لمدة عام

كان هذا المنصب خلال ولاية بان كي مون، يشكل أعلى منصب دبلوماسي في العالم

يمثل فيلتمان مصالح الدولة العميقة في الولايات المتحدة. وهو دبلوماسي محترف، عمل في البداية في إسرائيل، ثم خدم مصالح سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق (وهي مؤسسة خاصة مستقلة عن الائتلاف، لكنها مركزت سلطات أعضاء "حكومة الاستمرارية" في الولايات المتحدة )

حين كان سفيرا في لبنان، قام بتنظيم عملية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وأشرف على لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق والمحكمة الخاصة ضد الرئيسين اميل لحود، وبشار الأسد

وفي وقت لاحق، أصبح مساعدا لهيلاري كلينتون في وزارة الخارجية، ثم دخل إلى الأمم المتحدة.، بوصفه الرجل الثاني فيها، وهو مؤلف خطة الاستسلام الكامل وغير المشروط لسوريا ( التي قام بتدوينها تقنيا الألماني فولكر بيرتيس) وهو مؤلف من خطة الاستسلام الكامل وغير المشروط سوريا (مكتوبة فنيا من قبل فولكر بيرتيس الألمانية)

ألمانيا والأمم المتحدة ضد سوريا، بقلم تييري ميسان، شبكة فولتير، 28 يناير 2016