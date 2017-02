Die Separatisten vom Fergana-Tal gegen Syrien

Seit Beginn der Verhandlungen in Astana versucht die Türkei die Dschihadisten in Syrien zu retten. Man sieht also die Auflösung von Gruppen ausländischer Söldner innerhalb einer neuen Struktur, der Hayat Tahrir al-Sham (Versammlung für die Freiheit der Levante).

Obwohl sie von Al-Kaida kontrolliert wird, ist diese Struktur anders als die vorherigen, insofern sie dem Kommando eines Syrers, Abu Schaber Hashem Al-Scheich (Foto) untersteht. Dieser Kriegschef wurde wegen seiner Mitgliedschaft bei der Muslim-Bruderschaft im Jahr 2005 in Syrien verurteilt. Er war dank einer Amnestie des Präsidenten und unter der Kontrolle der Beobachtungsmission der arabischen Liga Ende 2011 auf freien Fuß gesetzt worden.

Das Foto oben zeigt ein Spruchband, das seit ein paar Tage auf Demos zu sehen ist, die in von Dschihadisten besetzten Gebieten stattfinden. Das Spruchband zeigt nebeneinander, Abu Schaber Hashem Al-Sheikh und Mohammad Allusch, den Leiter der Delegation der Opposition auf den Verhandlungen in Astana.

Dann sind auch die Katiba al-Imam Bukhari (ehemalige islamische Bewegung Usbekistans), die islamische Partei von Turkestan und die Katiba al-Tawhid Wal Dschihad (Dschihadisten aus Kirgisistan und Usbekistan) der neuen Fahne beigetreten. In einem Video, in dem sie ihren Anschluss verkünden, erklären diese Dschihadisten, dass ihr erstes Ziel sei, "den Schlächter" zu stürzen (man verstehe: Präsident Bachar Al-Assad).

Auf diese Weise bestätigen sie ihr wahres Gesicht als Söldner: bisher behaupteten diese Gruppen aus dem Fergana-Tal (Usbekistan, Süden von Kirgisistan und Tadschikistan-Nord-Ost), entweder für die Unabhängigkeit ihrer Gemeinschaft in Zentralasien oder für ihre Verbundenheit mit der Türkei zu kämpfen.