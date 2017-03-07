Запад охвачен беспрецедентным системным кризисом, и определённые силы стараются все СМИ ориентировать в одном направлении. Одновременно меняется и их содержание. Ещё в прошлом году они соблюдали логику и старались быть объективными. Конкурируя, они стремились докопаться до истины, а теперь действуют в составе групп, строят свои суждения на эмоциях и осуждают тех, кто им не мил.

Идея создания медийной Антанты исходит от International Consortium for Investigative Journalism (МКЖР - «Международный консорциум журналистских расследований»), в который входят не СМИ, а только индивидуальные журналисты. Консорциум приобрёл славу после публикации информации, украденной у двух адвокатских бюро на Виргинских островах Price water house Coopers (PwC) и Mossack Fonseca.Эта информация использовалась, главным образом, для дискредитации китайских и российских руководителей и изредка для обнародования преступлений, совершаемых на Западе. Под благовидным предлогом борьбы с коррупцией была нарушена конфиденциальность адвокатов и банков, что вызвало тяжёлые последствия для тысяч честных клиентов без какой-либо реакции со стороны общественного мнения.

В течение сорока лет идёт постепенное группирование СМИ вокруг транснациональных компаний. В настоящее время 14 групп объединяют более двух третьих всей западной прессы [1]. Теперь альянс этих групп, руководимый Google Media Lab и First Draft, благодаря взаимным переплетениям образует единую «Антанту», хотя эти группы и до этого занимали доминирующее положение. Создание Антанты из трёх ведущих агентств печати [2] обеспечивает им ударную силу гегемона. Без всякого сомнения, речь идёт о «незаконном объединении», не об объединении с целью установления фиксированных цен, а с целью установлении единомыслия и навязывания доминирующего мнения.

Нетрудно заметить, что все без исключения члены этой Антанты последние несколько лет события на Ближнем Востоке представляли в едином свете. Однако между ними не было сговора или о нём не знали. Интересно будет узнать, что в Антанту входят пять из шести международных телекомпаний, принимавших участие в пропагандистской команде НАТО [3].

В США, Франции и Германии Google и First Draft (черновой набросок) объединили как местные, так и международные СМИ этих стран, чтобы проще было подтверждать истинность своих аргументов. И результаты такого единения нетрудно обнаружить, если придерживаться объективности, хотя нам не известно, кто скрывается за First Draft и какие политические интересы подтолкнули коммерческую организацию, специализирующуюся на информатике, финансировать подобную инициативу.

Во-первых, обвинения выбираются не по их значимости в публичных дебатах, а исходя из того, что они высказываются теми, кого Антанта намерена осудить. Можно подумать, что их расследования позволяют приблизиться к истине, - наоборот, они подкрепляют у граждан уверенность в том, что эти СМИ являются честными, а те, кого они осуждают, таковыми не являются. Такая ситуация не способствует лучшему пониманию мира, её задача – сбить человека с ног и растоптать его.

Во-вторых, неписаное правило Антанты требует расследования только тех обвинений, которые исходят не от Антанты. Её члены не допускают по отношению друг к другу критических высказываний. В сознание людей внедряется миф о том, что мир разделён на две части: «мы», говорящие только правду, и «другие» - поголовно лгуны. Такое положение нарушает принцип плюрализма мнений, на котором основана демократия, и открывает путь к тоталитарному обществу. Оно вовсе не новое, поскольку служило прикрытием для арабской весны и войн против Ливии и Сирии. А вот с целью повлиять на течение западной мысли оно используется впервые.

И, наконец, обвинения, если они будут признаны «ошибочными», считаются не ошибками, а ложью. Ведь для дискредитации «других» им следует приписывать макиавеллевские намерения. Это положение нарушает принцип презумпции невиновности.

На этом основании создание МКЖР и Антанты под эгидой Google и First Draft противоречит Мюнхенской Хартии, принятой Международной организацией журналистов (Раздел II, статьи 2, 4, 5 и 9).

Вряд ли можно оставаться равнодушным по отношению к неправомерным действиям против тех, кого медийная Антанта избрала своей целью. В США откопали закон Хоугена и использовали его против команды Трампа, хотя этот закон со дня своей публикации два века назад никогда, абсолютно никогда, не применялся. Во Франции откопали закон Жолибуа и применили его против Марин Лё Пен, тогда как юриспруденция распространяет его действие только на ультра-порнографические издания, не имеющие защиты от недозволенного просмотра. Пренебрежение принципом невиновности делает возможным проведение под любым предлогом расследований против лиц, назначенных для битья. В итоге, действия, предпринимаемые против команды Трампа и Марин Лё Пен согласно упомянутым законам, должны были бы предприниматься и против других лиц, однако этого не происходит.

Однако граждане никак не реагируют, если надуманные обвинения высказывает сама медийная Антанта. Так, в США было заявлено, что российские спецслужбы располагают на Дональда Трампа секретным досье, а остальные это подхватили. А во Франции та же Антанта выдумала, что можно фиктивно нанять помощника депутата Парламента, и в этом обвинили Франсуа Фийона.

В США вошедшие в Антанту СМИ, словно по команде, набросились на президента. Необходимую информацию они черпали из прослушек телефонных разговоров команды Трампа, которые осуществлялись по команде администрации президента Обамы. Ими пользуются и судьи при вынесении решений по блокированию действий правительства. Вне всякого сомнения, такая система мафиозна.

Те же СМИ в США и Франции с тем же рвением выступают с обвинениями в адрес кандидатов на предстоящих президентских выборах Франсуа Фийона и Марин Лё Пен. В дополнение к проблеме медийной Антанты существует ошибочное мнение о том, что эти люди стали жертвами франкмасонов и каббалистов, тогда как приказ пришёл из США. Французы считают, что французскими СМИ манипулируют и что эта кампания направлена против правых, поэтому напрасно ищут манипуляторов в своей стране.

В Германии Антанта менее эффективна и будет оставаться таковой до парламентских выборов.

Во время Уотергейта СМИ требовали учредить «Четвёртую власть» наряду с исполнительной, законодательной и судебной властями. Они утверждали, что пресса обеспечивает от имени народа функцию контроля над правительством. Отметим, что то, в чём упрекали президента Никсона, сравнимо с тем, что сделал президент Обама, - поставил оппозицию под прослушку. Но сегодня всем известно, что во главе Уотергейта стоял «глубинный Джордж», далёкий от того, чтобы забить тревогу, и что в действительности им был никто иной, как директор ФБР Марк Фелт. Трактовка этого дела превратилась в баталию между частью администрации и Белым Домом, в которой избирателями манипулировали одновременно оба лагеря.

Идея «Четвёртой власти» предполагает признание 14 трестам, в которые входит подавляющее большинство западных СМИ, той же легитимности, что и гражданам. Это равнозначно замене демократии на олигархическую власть.

Остаётся неясным один вопрос, как Антанта выбирает свои цели? Единственное, что связывает Дональда Трампа, Франсуа Фийона и Марин Лё Пен, - это то, что все они хотят установить связь с Россией и вместе с нею бороться с матрицей джихадизма Братьями-мусульманами. И хотя Франсуа Фийон был Премьер-министром в правительстве, причастном к этим событиям, все трое придерживаются идей, которые противоречат распространённому мнению об арабской весне и войнах против Ливии и Сирии.