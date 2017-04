May nekter for beskyldningene mot GCHQ (Government Communications Headquarters), men skifter ut direktøren

Til slutt har Theresa Mays regjering nektet for beskyldningene som kom, først fra dommer Andrew Napolitano og så fra Det Hvite Hus sin talsmann Sean Spicer, om at GCHQ hadde telefonavlyttet Trump Tower på vegne av Barack Obama.

Men samtidig har vi fått vite at «i januar» ser det ut som om regjeringen har godkjent avgangen til den nåværende direktøren for GCHQ, Robert Hannigan - av personlige årsaker. Sunday Times rapporterer at han snart vil bli erstattet av den nåværende direktøren for MI5, Jeremy Fleming.

Forholdene mellom London og Washington har utviklet seg til å bli som sur eddik. Trump-administrasjonen betrakter de britiske som allierte til USAs «deep state», som de stadig kjemper mot.