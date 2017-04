I dag skal USA angivelig ha fyrt av 59 krysser-raketter fra Middelhavet for å ødelegge Syrias flybase i Sha`irat. Det skal ha vært en ensidig aksjon for å straffe bruk av kjemiske våpen den syriske arméen skal være ansvarlig for.

Forbauset over nivået på en US-amerikansk reaksjon, drar alle kommentatorer slutningen at det er en helomvending (180°) i Trump-administrasjonen vis avis Syria. Endelig inntok det hvite hus samme holdning som opposisjonen i eget land og sine britisk-franske allierte.

Men er det slik?

Nei, virkeligheten stemmer ikke med det som kommuniseres

USA-kryssere klarte uhindret å passere luftrom som kontrolleres av nye russiske våpen, men russiske forsvarsvåpen kunne tilintetgjøre kommunikasjoner og Nato-ordrer. Ifølge general Philip Breedlove, ex-sjef i Natos overkommando, avgått i 2016, overgår russisk forsvar USA i konvensjonell krigføring med dette nye forsvarssystemet. De skal ha forstyrret styrings-mekanismene til rakettene, men gjorde det ikke nå, enten fordi Pentagon siden sist har funnet et teknisk svar eller fordi det var sjaltet ut av Russland.

Luftvernet i Syria omfatter S-300 bakke-luft-raketter og S-400. De styres av landets armé og betjenes av den russiske hæren. De skal fange opp angripende kryssere selv om det til nå aldri har vært aktuelt i kamp. Det dreier seg naturligvis om automatiske system, som heller ikke ble aktivisert. Det ble ikke skutt ut en eneste anti-rakett fra den russiske eller den syriske arméen.

Da USA-krysserne traff sine mål, rammet de en nesten tom flybase, nettopp evakuert. Altså ødela de en asfaltert flystripe med forlengst utrangert radar, fly, hangarer og hus. Men de rammet 12 personer, hvorav 6 døde på flybasen. Mens ikke en eneste krysser-rakett offisielt gikk tapt eller ble ødelagt, slo likevel bare 23 og ikke 59 inn i Sha´irat-flybasen.

Hva betyr denne maskeraden?

Fra og med innsettelse prøver Trump på å endre USAs linje og erstatte pågående strider med nye former for samarbeid. Han inntok en holdning til spørsmålet om `utvidet Midtøsten`, som skulle `knuse` IS-organisasjonene og ikke å `redusere` dem som forgjerne Obama og Kerry.

De siste dagene har han anerkjent legitimiteten til den arabiske republikken Syria og på den samme måten legitimiteten til den demokratisk valgte president Bashar al-Assad. Han tok i mot Egypts president, feltmarskalt Abdel Fattah al-Sissi, Syrias allierte, og gratulerte ham med kampen mot jihadismen. Han har restaurerte en direkte kommunikasjonskanal mellom Washington og Damaskus.

Uansett har det vært Trumps problem å overbevise sine allierte om å knytte seg til hans linje, uavhengig av hva de har investert i politikken om å styrte den Syriske arabiske republikken.

Det er mulig, at president Trump, bare ved å se en video-snutt fra you-tube, har foretatt en kuvending i løpet av tre dager. Men det er mer sannsynlig at angrepet i dag morges er en videreføring av logikken i hans tidligere diplomatiske utspill.

Gjennom angrepet tilfredsstilte president Trump opposisjonen i eget land, som i etterkant ikke kan gå så hardt ut mot ham. Hillary Clinton krevde i går som reaksjon på det angivelige gass-angrepet å bombe Syria.

Trump beordret angrep mot en nesten tom flybase etter at han hadde informert hele verden, medregnet Russland og Syria om det samme.

Med unntak av Damaskus og livet til noen mennesker, vant han autoritet til å lede en breiere aksjon mot alle som bruker kjemiske våpen. Altså, så lenge som de eneste som er identifisert som brukere av disse våpnene ifølge FN er jihadistene.

IS, som også ble informert om US-angrepet av sine britisk-franske-tyske sponsorer, startet straks et angrep på Homs, som jo ikke lenger har en flyplass.

De neste dagene vil vi se hvordan Washington og deres allierte vil reagere på jihadistenes frammarsj. Først da vil vi vite om manøveren til Donald Trump og spillet mellom Putin og Bashar al-Assad har fungert.