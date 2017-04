Susan Rice fez colocar sob escuta a equipe de Donald Trump

Há duas semanas Devin Nunes (Rep. CA), Presidente do Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes, confirmou que as agências governamentais tinham «acidentalmente» escutado os membros da equipe de campanha de Donald Trump.

Imediatamente, o Partido Democrata tentou mobilizar Representantes republicanos para o substituir.

Ora, segundo o antigo Procurador Joseph diGenova entrevistado pelo The Daily Caller, os nomes das pessoas colocadas sob escuta pela Administração Obama foram censurados no relatório apresentado ao Comitê de Inteligência por Susan Rice.

De acordo com informações desenvolvidas pela Bloomberg e pela Fox News, parece que a Administração Obama efectivamente e deliberadamente espionou(espiou-pt) seu rival político Donald Trump, e sua equipe. Não apenas Susan Rice, mas seu assistente Ben Rhodes (o homem que escreveu o relatório da comissão Bush sobre o 11-de-Setembro), o Diretor da CIA, John Brennan e o Diretor Nacional de Inteligência James Clapper aparecem como tendo organizado o complô.

******

“Former US Attorney: Susan Rice Ordered Spy Agencies To Produce ‘Detailed Spreadsheets’ Involving Trump” («Antigo Procurador USA : Susan Rice ordenou agências de espionagem a produzir "Relatórios Detalhados” envolvendo Trump»-ndT), Richard Pollock, The Daily Caller, April 4th, 2017.