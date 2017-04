No decorrer de duas semanas de intensa batalha no seio da Administração Trump, os Estados Unidos atacaram a base aérea de Shairat (Síria) ilegalmente, multiplicaram depois os sinais contraditórios antes de mostrar o seu jogo : definitivamente, relançam a sua política imperialista.

Em menos de duas semanas, a Administração Trump defendeu 7 posições diferentes em relação à República Árabe Síria [1].

A 12 de Abril de 2017, os Estados Unidos assumiram a sua grande reviravolta.

No preciso momento em que o Secretário de Estado Rex Tillerson se dirigia a Moscovo (Moscou-br) para tentar uma última abordagem pacífica; o Conselho de Segurança da ONU reunia-se e registava o choque; o Presidente Trump relançava a OTAN contra a Rússia.

O conselheiro especial do Presidente Trump, Steve Bannon e o seu adjunto, Sebastian Gorka, preparavam-se para se juntar ao General Michael Flynn, enquanto a imprensa outrora pró-Trump já fazia o balanço da sua actuação. Rumores garantem que o genro do Presidente, Jared Kushner, é quem agora detêm a atenção privilegiada do Presidente, embora esta informação não seja confirmada.

Parece que a Casa Branca terá virado sob o impulso dos Britânicos que procuram preservar, por todos os meios, o sistema jiadista que criaram [2]. O Ministro dos Negócios Estrangeiros Boris Johnson apoiou-se nos dirigentes europeus que se tinham já deixado convencer pelos neo-conservadores durante a Conferência sobre Segurança, em Munique, a 19 de Fevereiro [3].

Para justificar a agressão de um Estado soberano membro das Nações Unidas, Rex Tillerson apenas se pode referir a um resumo de síntese dos serviços de «Inteligência» US sobre o incidente de Khan Shaikhun ; síntese que não apresenta nenhum indício permitindo atribuir as suspeitas à Síria, antes atirando para informações classificadas, e concluindo com um apelo para o derrube do «regime» [4].

O carácter irreversível desta reviravolta mede-se pela leitura da proposta de Resolução apresentada pela OTAN no Conselho de Segurança da ONU, à qual a Rússia opôs o seu veto [5]. Apresentado no Ocidente como um simples pedido de investigação neutro sobre o incidente químico Khan Shaikhun, tratava-se na realidade da colocação da Força Aérea síria sob o contrôlo do número 2 da ONU, Jeffrey Feltman . Este antigo adjunto de Hillary Clinton, é o autor de um plano de capitulação total e incondicional da Síria [6].

O texto desta Resolução retoma o do rascunho entregue a 6 de Abril, mas que os Estados Unidos não tinham submetido à votação na altura, já que estavam então muito pouco seguros de si próprios. Ele não leva em conta a tentativa de mediação dos membros não-permanentes(eleitos) do Conselho de Segurança, que tentaram regressar ao pedido de uma normal de investigação onusina [7].

O princípio da colocação da Força Aérea síria sob o contrôlo da ONU retoma a táctica que fora usada, contra a Sérvia, há 19 anos, em 1998, até ao momento da intervenção militar ilegal da OTAN.

O Presidente Donald Trump concluiu a sua reviravolta recebendo na Casa Branca o Secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg. Durante uma conferência de imprensa conjunta, ele indicou não considerar mais a Aliança como obsoleta, agradecer-lhe pelo seu apoio contra a Síria, e aprestar-se para trabalhar estreitamente com os seus aliados [8].

Em resposta, a Rússia anunciou ter actualizado 60% da sua força nuclear e estar preparada para a guerra [9].

Voltamos, assim, seis meses atrás, quando os Estados Unidos de Barack Obama recusavam trabalhar com a China, a Rússia e os seus aliados (Organização de Cooperação de Xangai e Organização do Tratado de Segurança Colectiva). Eles propunham-se então cortar o mundo em duas partes distintas não mais comunicando, o que quer que fosse, um com o outro [10].