A Rússia está preparada para uma guerra nuclear

Na sequência do ataque norte-americano a um Estado soberano membro das Nações Unidas, a Síria, a 6 de Abril de 2017, as Forças Armadas da Rússia foram equipadas com novas armas nucleares.

O ataque unilateral à Síria é um crime face ao Direito Internacional.

A tríade nuclear da Rússia está em capacidade operacional permanente a 96%. A tríade está equipada em 60% com bombas atómicas de última geração.

Lembremos que apenas quatro Estados (a China, os Estados Unidos, a Índia e a Rússia) dispõem da tríade nuclear, quer dizer da capacidade de lançar, simultaneamente, um ataque bombardeando ao mesmo tempo a partir dos silos terrestres, de aviões bombardeiros, e desde submarinos.

A França já não dispõe de tríade nuclear desde o fecho dos silos do planalto Albion, pelo antigo Presidente Jacques Chirac em 1996.