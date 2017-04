Das Buch-Ereignis von Thierry Meyssan. Sous nos yeux. Du 11-Septembre à Donald Trump, ist jetzt in türkischer Sprache erschienen.

Das Buch enthüllt unter anderem, dass Recep Tayyip Erdoğan die Dschihadisten in Tschetschenien unterstützte, als er innerhalb der Milli Goruş aktiv war, und dann sein aktuelles Engagement an Seiten der Muslim-Bruderschaft und Daesch. Er erklärt den geheimen Vertrag, den sein damaliger Außenminister Ahmet Davutoğlu mit seinem französischen Amtskollegen Alain Juppé signiert hat, um die Bedingungen für den Eintritt der Türkei in die Kriege gegen Libyen und Syrien festzulegen, noch bevor letzterer begonnen hat. Er deckt auch die Gründe auf, die Recep Tayyip Erdoğan dazu geführt haben, Daesch für die Attentate von Paris (13. November 2015) und Brüssel (22. März 2016) zu sponsern.

Wegen der Zensur in der Türkei und des bereits vom Schatzmeister der Al-Kaida, Yasin al-Qadi, eingeleiteten Prozesses gegen den Autor und die Tageszeitung Birgün (Anklageschrift vom 2014/9796 vom Staatsanwalt von Istanbul), wird das Buch nicht in Papierform sondern in elektronischer Form verbreitet werden.

Der Autor und der Übersetzer, Murat Özdemir, haben beschlossen, als Akt des Widerstandes gegen den Sultan Recep Tayyip Erdoğan, das Buch gratis auszustrahlen.

Sie können es im Format PDF oder E-PUB herunterladen.