Сеть Вольтер
Дневник изменений международного порядка #14

12 апреля 2017: мир вновь скатывается к войне

Тьерри Мейсан

Белый Дом окончательно встал на сторону коалиции неоконсерваторов во главе с Соединённым Королевством и крупнейшими транснациональными корпорациями. США возобновляют империалистическую политику, начатую ими в 1991 г., и усиливают НАТО. 12 апреля 2017 г. они полностью разорвали отношения с Россией и Китаем. Мир вновь на пороге ядерной войны.

Сеть Вольтер | Дамаск (Сирия)
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После двух недель интенсивных баталий в администрации Трампа США незаконно атаковали сирийскую авиабазу Шайрат, а затем, после ряда противоречивых высказываний, полностью раскрыли свои карты: они и дальше будут продолжать свою империалистическую политику.

В течение менее, чем двух недель администрация Трампа высказала 7 различных позиций в отношении Сирийской арабской республики [1].

А 12 апреля 2017 г. произошёл окончательный поворот.

В этот день госсекретарь Рекс Тиллерсон во время своего визита в Москву сделал последнюю попытку мирного сближения, на заседании Совета безопасности ООН решения так и не приняли, и президент Трамп натравливает НАТО против России.

Главный советник президента Трампа Стив Беннон и его помощник Себастьян Горка были готовы к работе с генералом Майклом Флинном, и пресса, ранее поддерживавшая Трампа, уже подводила итоги их работы. Ходят слухи, хотя и не подтверждённые, что единственным, кто теперь имеет доступ к уху президента, является его зять Джаред Кушннер.

Белый дом, по-видимому, круто изменил свои взгляды под давлением британцев, которые всеми силами старались сохранить созданную ими террористическую сеть [2]. Министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона поддержали европейские лидеры, которых неоконсерваторы уговорили во время Мюнхенской конференции по безопасности, состоявшейся 19 февраля [3].

Для оправдания агрессии против Сирии - суверенного государства и члена ООН Рекс Тиллерсон использовал данные американских спецслужб по инциденту в Хан Шейхуне. Однако эти данные, кроме призыва свергнуть «режим», не содержат ни одного признака, позволяющего подозревать Сирию, и разглашению не подлежат [4].

Необратимый характер этого поворота подтверждается текстом резолюции, предложенной НАТО в СБ ООН, на которую Россия наложила вето [5]. На Западе эта резолюция представляется как простое требование о независимом расследовании химической атаки Хан Шейхуна, тогда как на самом деле речь идёт о постановке Сирийской арабской армии под контроль второго человека в ООН Джеффри Фелтмана – бывшего помощника Хиллари Клинтон и автора плана полной и безоговорочной капитуляции Сирии [6].

Текст этой резолюции подобен той, которая была предложена 6 апреля, однако США не решились представить её на голосование, так как сами не были уверены в ней. Кроме того, она не учитывает тот факт, что члены СБ сами намеревались вынести решение о независимом расследовании ООН [7].

Перевод сирийских ВВС под контроль ООН напоминает тактику, которая использовалась 19 лет назад против Сербии вплоть до незаконного вторжения НАТО.

Президент Трамп обозначил свой поворот приёмом в Белом Доме генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Во время совместной пресс-конференции он заявил, что больше не считает альянс устаревшим, поблагодарил его за поддержку борьбы против Сирии и выразил готовность тесно сотрудничать со своими союзниками [8].

В ответ Россия заявила о том, что 60% её ядерных вооружений модернизированы, и она готова к войне [9].

Таким образом, мы вновь оказываемся в той же ситуации, что и шесть месяцев назад, когда президент США Барак Обама отказался сотрудничать с Китаем, Россией и их союзниками (ШОС и ОДКБ). США предложили тогда разделить мир на две части, не сообщающиеся друг с другом [10].

Перевод
Эдуард Феоктистов

[1] « Les 6 positions de l’administration Trump sur la Syrie », Сеть Вольтер, 11 апреля 2017.

[2] Sous nos Yeux. Du 11-Septembre à Donald Trump, Тьери Мейсан, изд-во Demi-Lune, 2017. См. вторую часть книги.

[3] « О Мюнхенской конференции по безопасности », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 21 февраля 2017.

[4] “The Assad regime’s used of chemical weapons, on April 4, 2017”, White House.

[5] “US, UK & France Resolution on Syria (Russian vetoed)”, Voltaire Network, April 12, 2017.

[6] Sous nos Yeux. Du 11-Septembre à Donald Trump, Тьерри Мейсан, изд-во Demi-Lune, 2017, стр. 238-244 и 249-251.

[7] “Security Council Elected Members’ Initiative: Compromise Draft Resolution on Chemical Attack in Idlib, Syria (withdrawn)”, 6 апреля 2017.

[8] « Donald Trump relance l’Otan », Réseau Voltaire, 13 апреля 2017.

[9] « La Russie se tient prête à une guerre nucléaire », Réseau Voltaire, 13 апреля 2017.

[10] « Дневник изменений международного порядка #14 — Два разных мира », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Al-Watan (Сирия) , Сеть Вольтер, 8 ноября 2016.

Тьерри Мейсан

Тьерри Мейсан Политический консультант и президент-основатель сайта Сеть Вольтер (Réseau Voltaire). Последняя книга на французском языке : Sous nos yeux - Du 11-Septembre à Donald Trump.

 
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Источник : « 12 апреля 2017: мир вновь скатывается к войне », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 18 апреля 2017, www.voltairenet.org/article196034.html

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