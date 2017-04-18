После двух недель интенсивных баталий в администрации Трампа США незаконно атаковали сирийскую авиабазу Шайрат, а затем, после ряда противоречивых высказываний, полностью раскрыли свои карты: они и дальше будут продолжать свою империалистическую политику.

В течение менее, чем двух недель администрация Трампа высказала 7 различных позиций в отношении Сирийской арабской республики [1].

А 12 апреля 2017 г. произошёл окончательный поворот.

В этот день госсекретарь Рекс Тиллерсон во время своего визита в Москву сделал последнюю попытку мирного сближения, на заседании Совета безопасности ООН решения так и не приняли, и президент Трамп натравливает НАТО против России.

Главный советник президента Трампа Стив Беннон и его помощник Себастьян Горка были готовы к работе с генералом Майклом Флинном, и пресса, ранее поддерживавшая Трампа, уже подводила итоги их работы. Ходят слухи, хотя и не подтверждённые, что единственным, кто теперь имеет доступ к уху президента, является его зять Джаред Кушннер.

Белый дом, по-видимому, круто изменил свои взгляды под давлением британцев, которые всеми силами старались сохранить созданную ими террористическую сеть [2]. Министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона поддержали европейские лидеры, которых неоконсерваторы уговорили во время Мюнхенской конференции по безопасности, состоявшейся 19 февраля [3].

Для оправдания агрессии против Сирии - суверенного государства и члена ООН Рекс Тиллерсон использовал данные американских спецслужб по инциденту в Хан Шейхуне. Однако эти данные, кроме призыва свергнуть «режим», не содержат ни одного признака, позволяющего подозревать Сирию, и разглашению не подлежат [4].

Необратимый характер этого поворота подтверждается текстом резолюции, предложенной НАТО в СБ ООН, на которую Россия наложила вето [5]. На Западе эта резолюция представляется как простое требование о независимом расследовании химической атаки Хан Шейхуна, тогда как на самом деле речь идёт о постановке Сирийской арабской армии под контроль второго человека в ООН Джеффри Фелтмана – бывшего помощника Хиллари Клинтон и автора плана полной и безоговорочной капитуляции Сирии [6].

Текст этой резолюции подобен той, которая была предложена 6 апреля, однако США не решились представить её на голосование, так как сами не были уверены в ней. Кроме того, она не учитывает тот факт, что члены СБ сами намеревались вынести решение о независимом расследовании ООН [7].

Перевод сирийских ВВС под контроль ООН напоминает тактику, которая использовалась 19 лет назад против Сербии вплоть до незаконного вторжения НАТО.

Президент Трамп обозначил свой поворот приёмом в Белом Доме генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Во время совместной пресс-конференции он заявил, что больше не считает альянс устаревшим, поблагодарил его за поддержку борьбы против Сирии и выразил готовность тесно сотрудничать со своими союзниками [8].

В ответ Россия заявила о том, что 60% её ядерных вооружений модернизированы, и она готова к войне [9].

Таким образом, мы вновь оказываемся в той же ситуации, что и шесть месяцев назад, когда президент США Барак Обама отказался сотрудничать с Китаем, Россией и их союзниками (ШОС и ОДКБ). США предложили тогда разделить мир на две части, не сообщающиеся друг с другом [10].