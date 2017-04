گزارش سازمان سیا در ارتباط با حادثه ی خان شیخون به طور فاحشی نادرست است

گزارشی که در ۱۳ ماه آوریل ۲۰۱۶ منتشر گردید ، از سوی پرفسور تئودور پوستول ، متخصص انستیتوی تکنولوژی ماساچوست (MIT) ، تشخیص داده شد که گزارش آژانس های اطلاعاتی که از سوی کاخ سفید مخابره می شود اشتباهات فاحشی در بر دارد .

به طور مثال :

طبق گفته ی سازمان سیا ، حادثه ی شیمیایی خان شیخون ، با انتشار گاز سرین همراه بوده است . در حالی که عکس های منتشر شده از سوی منابعی سازمان سیا و کاسک های سفید ، نشان می دهد افرادی طی انفجار بمب از سوی دولت سوریه در گودالی قرار گرفته اند . این در حالی است که سرایت گاز سرین نمی تواند از راه تنفسی صورت بگیرد .و این گاز از طریق مجاری پوستی وارد بدن می شود . و چندین هفته طول می کشد تا در مجاورت هوا و نور آثار آن از میان برود . چنانچه این عکس مطابق گفته ی سیا واقعی باشد ، گاز سرین در کار نبوده ، چرا که اشخاصی که به مصدومین نگاه می کردند و یا در حال جمع آوری نمونه هایی از آن بودند ، بلافاصله در معرض سرایت این گاز قرار می گرفتند .

خان شیخون منطقه ای است که در ولایت ادلیب قرار گرفته و از سوی گروه های متفاوت جهادی اشغال شده که در واقع از سوی سازمان ناتو هدایت می شوند . تنهامنبع اطلاعاتی که از حادثه ی شیمیایی روز ۴ ام ماه اوریل ۲۰۱۷ گزارش تهیه کرده ، کاسک های سفید و سازمان هایی وابسته به اعضای القاعده می باشند که از سوی م آی ۶ بریتانیا کادر بندی شده اند ، و تحت الامر جمیز لو مزوریه می باشند .

در روز ۲۱ ماه اوت ۲۰۱۳ ، حادثه ی شیمیایی منطقه ی گوتای دمشق ، بین ۳۲۲ و ۱۷۲۹ کشته به جا گذاشت . در آن هنگام ، کشورهای غربی دولت عرب سوریه را مقصر شمردند . در حالی که چهار ماه بعد از آن ، یک نماینده ی ترک CHP ، با نام ارن اردم ، اسنادی را منتشر نمود که نشان می داد ، گازی که منتشر شده از سوی دولت ترکیه برای دمشق ارسال شده بود و فرمانده الهام بالی ( رهبر فعلی داعش در ترکیه ) آن را دریافت نمود . از آن جاییکه از سوی نخست وزیر وقت ترکیه رجب طیب اردوغان به خاطر انتشار این اسناد خائن شمرده شد ، مصونیت پارلمانی او برداشته شد و به تحمل ۳۵۰ روز حبس محکوم گردید .

About the Nerve Agent Attack in Khan Shaykhun, Syria (April13,2017)