Publicação do livro-revelação «Sob os nossos olhos» em turco

O Livro-revelação de Thierry Meyssan, Sob os nossos olhos. Do 11-de-Setembro a Donald Trump, acaba de ser publicado em turco.

O livro revela nomeadamente o apoio de Recep Tayyip Erdoğan aos jiadistas na Tchechénia, quando ele militava na Millî Görüş, depois o seu actual envolvimento com os Irmãos Muçulmanos e o Daesh (E.I.). Ele explica o tratado secreto que o seu Ministro dos Negócios Estrangeiros(Relações Exteriores-br) à época, Ahmet Davutoğlu, assinou com o seu homólogo francês Alain Juppé, para fixar as condições de entrada da Turquia nas guerras contra a Líbia e contra a Síria, antes mesmo desta última ter sequer começado. Ele revela igualmente as razões que levaram Recep Tayyip Erdoğan a comanditar ao Daesh(EI) os atentados de Paris (13 de Novembro de 2015) e de Bruxelas (22 de Março de 2016).

Tendo em vista a censura na Turquia e o processo já levantado pelo tesoureiro da Alcaida, Yasin al-Qadi, ao autor e ao quotidiano Birgün (processo de acusação 2014/9796, pelo Procurador de Istambul), ele não será difundido sob a forma de papel impresso, mas antes em formato electrónico.

O autor e o tradutor, Murat Özdemir, decidiram difundi-lo gratuitamente como um acto de resistência ao sultão Recep Tayyip Erdoğan.

Vocês podem descarregá-lo (baixar-br) no formato PDF ou E-PUB.