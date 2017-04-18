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Трамп: два шага вперёд, шаг назад

Тьерри Мейсан

Мировая пресса не перестаёт говорить о крутом повороте Дональда Трампа, но Тьерри Мейсан с этим не согласен. По его мнению, президент Соединённых Штатов далёк о того, чтобы расстаться со своими идеалами, он хвастается силой и даже наносит удары, но при этом старается не переступать точку невозврата.

Сеть Вольтер | Дамаск (Сирия)
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Резкое изменение риторики президента Трампа по вопросам внешней политики вылилось в нанесении ударов по сирийской авиабазе Шайрат и военной базе афганских боевиков.

Весь мир замер, глядя на эту демонстрацию силы: 59 крылатых ракет Tomahawk выпущены по Сирии и одна мега-бомба GBU-4/B3 сброшена на Афганистан. Однако авиабаза Шайрат заработала уже на следующий день, а «мать всех бомб» вызвала разрушение трёх входов в естественный туннель, а километры подземных ходов, образованных в горах водными потоками, остались целы. Короче, много шума из ничего.

Обе эти операции явно были предназначены для того, чтобы убедить «Глубинное государство» в том, что Белый Дом и дальше будет вести имперскую политику. Этот ход был рассчитан также на Германию и Францию, и он удался. Канцлер Ангела Меркель и президент Франсуа Олланд аплодировали своему сузерену и призвали покончить с Сирией. Но настоящий сюрприз преподнесли не они.

Соединённое Королевство пошло по другому пути. Министр иностранных дел Борис Джонсон предложил наложить санкции на Россию – соучастницу, по его мнению, сирийских преступлений и, так или иначе, ответственную за афганское сопротивление и много ещё какие грехи.

На встрече министров иностранных дел Большой семёрки Джонсон объявил об отмене своего визита в Москву и призвал коллег разорвать политические и торговые связи с Россией. Последние, хотя и одобрили британскую инициативу, предпочли скромно стоять в сторонке. Что до Рекса Тиллерсона, госсекретарь США без всяких обиняков отклонил это безумное предложение и после этого отправился в Москву. А Джонсон с апломбом заявил, что европейцы поручили Тиллерсону образумить русских.

Хотя дипломатическим протоколом предусматривается, что приём министра должен осуществляться его коллегой, западная пресса представила приём Тиллерсона Сергеем Лавровым как следствие охлаждения российско-американских отношений. В то время, когда Сергей Лавров должен был приветствовать гостя, журналист из Вашингтона принялся выкрикивать ему вопросы. Призвав журналиста к вежливости, Сергей Лавров отказался отвечать и сократил приветствие.

Встреча была закрытой и длилась 4 часа, и это не мало. Значит, было о чём говорить. В итоге, оба министра попросили встретиться с Владимиром Путиным. Их беседа длилась два часа.

По результатам этих встреч министры провели совместную пресс-конференцию. Они серьёзно заверили, что обозначили имеющиеся у них расхождения. Сергей Лавров предупредил об опасности, если этот разрыв охватит весь свет.

Тем не менее, на следующий день Лавров, обращаясь к российской прессе, заявил, что по ряду вопросов он и его американский коллега нашли согласие. Вашингтон обязуется не наносить удары по Сирийской арабской армии, а между Пентагоном и российскими военными будет восстановлено действие Меморандума по предотвращению воздушных инцидентов в сирийском небе.

Администрация Трампа вроде кичится своей силой и даже разбрасывается бомбами и ракетами, но на деле старается не совершать непоправимого. То есть самое плохое и самое хорошее могут сочетаться друг с другом.

Перевод
Эдуард Феоктистов

Источник
Al-Watan (Сирия)

Тьерри Мейсан

Тьерри Мейсан Политический консультант и президент-основатель сайта Сеть Вольтер (Réseau Voltaire). Последняя книга на французском языке : Sous nos yeux - Du 11-Septembre à Donald Trump.

 
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Источник : « Трамп: два шага вперёд, шаг назад », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Al-Watan (Сирия) , Сеть Вольтер, 18 апреля 2017, www.voltairenet.org/article196053.html

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