Резкое изменение риторики президента Трампа по вопросам внешней политики вылилось в нанесении ударов по сирийской авиабазе Шайрат и военной базе афганских боевиков.

Весь мир замер, глядя на эту демонстрацию силы: 59 крылатых ракет Tomahawk выпущены по Сирии и одна мега-бомба GBU-4/B3 сброшена на Афганистан. Однако авиабаза Шайрат заработала уже на следующий день, а «мать всех бомб» вызвала разрушение трёх входов в естественный туннель, а километры подземных ходов, образованных в горах водными потоками, остались целы. Короче, много шума из ничего.

Обе эти операции явно были предназначены для того, чтобы убедить «Глубинное государство» в том, что Белый Дом и дальше будет вести имперскую политику. Этот ход был рассчитан также на Германию и Францию, и он удался. Канцлер Ангела Меркель и президент Франсуа Олланд аплодировали своему сузерену и призвали покончить с Сирией. Но настоящий сюрприз преподнесли не они.

Соединённое Королевство пошло по другому пути. Министр иностранных дел Борис Джонсон предложил наложить санкции на Россию – соучастницу, по его мнению, сирийских преступлений и, так или иначе, ответственную за афганское сопротивление и много ещё какие грехи.

На встрече министров иностранных дел Большой семёрки Джонсон объявил об отмене своего визита в Москву и призвал коллег разорвать политические и торговые связи с Россией. Последние, хотя и одобрили британскую инициативу, предпочли скромно стоять в сторонке. Что до Рекса Тиллерсона, госсекретарь США без всяких обиняков отклонил это безумное предложение и после этого отправился в Москву. А Джонсон с апломбом заявил, что европейцы поручили Тиллерсону образумить русских.

Хотя дипломатическим протоколом предусматривается, что приём министра должен осуществляться его коллегой, западная пресса представила приём Тиллерсона Сергеем Лавровым как следствие охлаждения российско-американских отношений. В то время, когда Сергей Лавров должен был приветствовать гостя, журналист из Вашингтона принялся выкрикивать ему вопросы. Призвав журналиста к вежливости, Сергей Лавров отказался отвечать и сократил приветствие.

Встреча была закрытой и длилась 4 часа, и это не мало. Значит, было о чём говорить. В итоге, оба министра попросили встретиться с Владимиром Путиным. Их беседа длилась два часа.

По результатам этих встреч министры провели совместную пресс-конференцию. Они серьёзно заверили, что обозначили имеющиеся у них расхождения. Сергей Лавров предупредил об опасности, если этот разрыв охватит весь свет.

Тем не менее, на следующий день Лавров, обращаясь к российской прессе, заявил, что по ряду вопросов он и его американский коллега нашли согласие. Вашингтон обязуется не наносить удары по Сирийской арабской армии, а между Пентагоном и российскими военными будет восстановлено действие Меморандума по предотвращению воздушных инцидентов в сирийском небе.

Администрация Трампа вроде кичится своей силой и даже разбрасывается бомбами и ракетами, но на деле старается не совершать непоправимого. То есть самое плохое и самое хорошее могут сочетаться друг с другом.