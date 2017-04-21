Сеть Вольтер

Франция под властью терроризма своих собственных союзников по НАТО

Тьерри Мейсан

За три дня до президентских выборов Франция стала объектом новой террористической атаки. Однако Парижу пора прекратить рассказывать небылицы и дать реальную оценку этим событиям: международный терроризм, в котором он сам принимает участие, управляется его союзниками по НАТО и используется против него.

Сеть Вольтер | Дамаск (Сирия)
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Теракт на Елисейских полях 20 апреля 2017

В начале года нам стало известно, что джихадисты готовили теракты с целью вынудить Францию перенести сроки выборов. Однако было неизвестно:
- шла ли речь о президентских выборах (апрель-май) или парламентских (июнь), или о тех и других;
- является ли их целью сама Франция или совершаемые во Франции теракты станут подготовкой для будущих действий против Германии.

Среди кандидатов только Франсуа Фийон и Марин Лё Пен осуждают поддержку, оказываемую Братьям-мусульманам. Первый эту тему постоянно затрагивает во время своих выступлений.


Речь в Шасьё (Лион) 22 ноября 2016 г.

Мы уже предупреждали наших читателей, что кампания в СМИ и судебные дела против Трампа в США и Франсуа Фийона во Франции заказаны одними и теми же группами. Мы писали, что и Трамп и Фийоон считают, что «невозможно обеспечить мир и процветание не прекратив использовать терроризм в политических целях, не освободив мусульманский мир от власти джихадистов и не ликвидировав гнездо международного терроризма – Братьев-мусульман» [1]

Было время, когда во Франции считали, что Братья-мусульмане имеют влияние лишь в рамках мусульманской религии. Во второй части моей последней книги Sous nos yeux. Du 11-Septembre à Donald Trump детально показано, что эта тайная организация создана и управляется британскими спецслужбами, включая МИ6 . Это Братство начиная со Второй мировой войны пытается превратить суннитский ислам в политический инструмент. Именно из этой организации вышли все лидеры джихадистских формирований, включая Уссаму бен Ладена и Абу Бакр аль-Багдади.

26 феврвля Франсуа Фийон опубликовал коммюнике, которое широко раскритиковали: « Мы оказались в необычной ситуации, когда за два месяца до президентских выборов страна фактически находится в состоянии гражданской войны, нарушающей нормальный ход предвыборной кампании (…) Я напоминаю, что мы находимся в чрезвычайной ситуации, но правительство ни во что не вмешивается (…) Сегодня я, как бывший Премьер-министр и народный избранник, во всеуслышание обвиняю Премьер-министра и правительство в неспособности обеспечить условия, необходимые для реализации демократических устоев. Они полностью ответственны за развитие в стране фактически гражданской войны, которая на руку лишь экстремистам. (…) Кого бы кандидаты не представляли, они должны иметь право выражать свои идеи, а правительство обязано принять меры, чтобы хулиганы и враги демократии прекратили нарушать президентскую кампанию» [2].

17 апреля Национальная полиция информировала четырёх главных кандидатов об угрозе их безопасности и усилила их защиту.

18 апреля на митинге с участием Франсуа Фийона при подготовке теракта были арестованы М. (29 лет) и Клемент Б. (23 года).

20 апреля во время теракта на Елисейских полях был убит один полицейский и два других тяжело ранены.

Франсуа Фийон и Марин Лё Пен отменили назначенные на 21 апреля выступления. Следуя общему правилу, хотя ему никто и не угрожает, Эмануэль Макрон поступил точно так же.

Ответственность будущего президента Франции

Во Франции в следующей пятилетке в центре внимания будет безопасность французских граждан. Эта проблема затрудняется тем, что ко всем терактам, совершённым на французской территории, причастны трое из наших союзников по НАТО – «Глубинное государство» в США, Соединённое Королевство и Турция.

Я много писал о терактах в Париже (13 ноября 2015) и Брюсселе (22 марта 2016) [3]. В моей последней книге я показал, что эти теракты были востребованы президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и его прессой, реализовывали их « разные «коммандос», а руководил операцией Мохамед Абрини из МИ6» ( [4], стр 231).

В течение ряда лет правительство Николя Саркози с Аленом Жюпе и сменившее его правительство Франсуа Олланда с Лораном Фабиусом скрывали от французов их преступную деятельность и то, что они посеяли – террористические атаки в центре крупных городов.

Абсурдно считать, что Аль-Каида и ИГИЛ могут обеспечивать себя деньгами и оружием без поддержки крупных государств. Абсурдно считать, что Франция может участвовать в перекраивании «большого Ближнего Востока» не получая ответных ударов. Абсурдно считать, что будет просто побороть международный терроризм в то время, как он поддерживается нашими собственными союзниками по НАТО.

Перевод
Эдуард Феоктистов

Более полные сведения о необъявленной войне против Ближнего Востока содержатся в книге Sous nos yeux. Du 11-Septembre à Donald Trump.

[1] « Кто использует СМИ и суды против Трампа и Фийона? », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 13 февраля 2017.

[2] « Violences perturbant la campagne présidentielle », Франсуа Фийон, Fillon2017.fr, 26 февраля 2017.

[3] « Франция взята в заложники », « Мотивы терактов в Париже и Брюсселе », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 17 ноября 2015, 28 марта 2016.

[4] Об этих терактах см. стр. 91.

Тьерри Мейсан

Тьерри Мейсан Политический консультант и президент-основатель сайта Сеть Вольтер (Réseau Voltaire). Последняя книга на французском языке : Sous nos yeux - Du 11-Septembre à Donald Trump.

 
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Источник : « Франция под властью терроризма своих собственных союзников по НАТО », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 21 апреля 2017, www.voltairenet.org/article196082.html

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