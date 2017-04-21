Теракт на Елисейских полях 20 апреля 2017

В начале года нам стало известно, что джихадисты готовили теракты с целью вынудить Францию перенести сроки выборов. Однако было неизвестно:

шла ли речь о президентских выборах (апрель-май) или парламентских (июнь), или о тех и других;

является ли их целью сама Франция или совершаемые во Франции теракты станут подготовкой для будущих действий против Германии.

Среди кандидатов только Франсуа Фийон и Марин Лё Пен осуждают поддержку, оказываемую Братьям-мусульманам. Первый эту тему постоянно затрагивает во время своих выступлений.



Речь в Шасьё (Лион) 22 ноября 2016 г.

Мы уже предупреждали наших читателей, что кампания в СМИ и судебные дела против Трампа в США и Франсуа Фийона во Франции заказаны одними и теми же группами. Мы писали, что и Трамп и Фийоон считают, что «невозможно обеспечить мир и процветание не прекратив использовать терроризм в политических целях, не освободив мусульманский мир от власти джихадистов и не ликвидировав гнездо международного терроризма – Братьев-мусульман» [1]

Было время, когда во Франции считали, что Братья-мусульмане имеют влияние лишь в рамках мусульманской религии. Во второй части моей последней книги Sous nos yeux. Du 11-Septembre à Donald Trump детально показано, что эта тайная организация создана и управляется британскими спецслужбами, включая МИ6 . Это Братство начиная со Второй мировой войны пытается превратить суннитский ислам в политический инструмент. Именно из этой организации вышли все лидеры джихадистских формирований, включая Уссаму бен Ладена и Абу Бакр аль-Багдади.

26 феврвля Франсуа Фийон опубликовал коммюнике, которое широко раскритиковали: « Мы оказались в необычной ситуации, когда за два месяца до президентских выборов страна фактически находится в состоянии гражданской войны, нарушающей нормальный ход предвыборной кампании (…) Я напоминаю, что мы находимся в чрезвычайной ситуации, но правительство ни во что не вмешивается (…) Сегодня я, как бывший Премьер-министр и народный избранник, во всеуслышание обвиняю Премьер-министра и правительство в неспособности обеспечить условия, необходимые для реализации демократических устоев. Они полностью ответственны за развитие в стране фактически гражданской войны, которая на руку лишь экстремистам. (…) Кого бы кандидаты не представляли, они должны иметь право выражать свои идеи, а правительство обязано принять меры, чтобы хулиганы и враги демократии прекратили нарушать президентскую кампанию» [2].

17 апреля Национальная полиция информировала четырёх главных кандидатов об угрозе их безопасности и усилила их защиту.

18 апреля на митинге с участием Франсуа Фийона при подготовке теракта были арестованы М. (29 лет) и Клемент Б. (23 года).

20 апреля во время теракта на Елисейских полях был убит один полицейский и два других тяжело ранены.

Франсуа Фийон и Марин Лё Пен отменили назначенные на 21 апреля выступления. Следуя общему правилу, хотя ему никто и не угрожает, Эмануэль Макрон поступил точно так же.

Ответственность будущего президента Франции

Во Франции в следующей пятилетке в центре внимания будет безопасность французских граждан. Эта проблема затрудняется тем, что ко всем терактам, совершённым на французской территории, причастны трое из наших союзников по НАТО – «Глубинное государство» в США, Соединённое Королевство и Турция.

Я много писал о терактах в Париже (13 ноября 2015) и Брюсселе (22 марта 2016) [3]. В моей последней книге я показал, что эти теракты были востребованы президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и его прессой, реализовывали их « разные «коммандос», а руководил операцией Мохамед Абрини из МИ6» ( [4], стр 231).

В течение ряда лет правительство Николя Саркози с Аленом Жюпе и сменившее его правительство Франсуа Олланда с Лораном Фабиусом скрывали от французов их преступную деятельность и то, что они посеяли – террористические атаки в центре крупных городов.

Абсурдно считать, что Аль-Каида и ИГИЛ могут обеспечивать себя деньгами и оружием без поддержки крупных государств. Абсурдно считать, что Франция может участвовать в перекраивании «большого Ближнего Востока» не получая ответных ударов. Абсурдно считать, что будет просто побороть международный терроризм в то время, как он поддерживается нашими собственными союзниками по НАТО.