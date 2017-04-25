Частная вечеринка в Ротонде: Эмануэль Макрон принимает поздравления от представителей компаний CAС40 после победы в первом туре и присутствует на вечернем спектакле. На снимке он беседует со своим другом банкиром Жаком Аттали.

В результате шумной предвыборной кампании на второй тур президентских выборов французы выбрали Эмануэля Макрона и Марин Ле Пен.

Все проигравшие кандидаты, за исключением Жан-Люк Меланшона – и это не случайно, - призвали поддержать Макрона, который уверенно победит во втором туре.

Две партии, которые начиная с Пятой Республики правили Францией, Республиканцы (бывшие голлисты) и Социалисты (бывшие жоресовцы), потерпели поражение. А первое место на подиуме, опередив Национальный Фронт, заняла недавно созданная социал-либеральная партия En Marche ! ( Вперёд!).

Есть ли среди кандидатов фашист?

В истории Франции подобные противоречия возникли не один раз. Во внешней политике она стремится поддерживать союз с тем, кто на данный момент представляется самой сильной мировой державой (США), но в тоже время хочет сохранять свою независимость. А большинство голосов на президентских выборах получает правящая верхушка и партия, состоящая преимущественно из пролетариев, две трети которых раньше выступали за правых, а одна треть - за левых.

Очевидно, следующим президентом станет г-н Макрон. Он бывший инвестиционный банкир в Rothschild & Cie Banque, и его в настоящее время поддерживают первые лица компаний CAC40.

Однако, каким бы странным нам это ни казалось, единодушное признание власти денег является отличительной чертой фашистских партий.

Единодушие Большого капитала сопровождается единением нации, которое стирает различия. Чтобы быть равным, нужно стать безликим. Именно это начал претворять в жизнь президент Олланд с закона «Брак для всех» в 2012-13 г. Представленный как средство установления равенства между людьми вне зависимости от их сексуальной ориентации, он де факто устанавливал, что однополые семьи имеют равные права на усыновление детей. Однако было много других не менее разумных решений. Несогласие с этим законом вызвало бурю протестов, но, к сожалению, никакие предложения, кроме гомофобских лозунгов, при этом не выдвигались.

Аналогично, после теракта против Шарли-Эбдо многие выкрикивали « Je suis Charlie ! », а тех, кто выкрикивал, что он «не Шарли», преследовали.

Вызывает сожаление, что ни на это единодушие Большого капитала и одинаковые права геев, ни на требования по единым лозунгам французы никак не реагируют. В довершение, они продолжают считать Национальный Фронт таким, каким он был в далёком прошлом.

Можно ли противостоять кандидату от фашистов?

Большинство французов думают, что Эмануэль Макрон станет таким же президентом, как Саркози и Олланд, и что он продолжит их политический курс. И они готовы к тому, что их страна и дальше будет скатываться вниз. Они принимают это проклятие, считая, что так они смогут устранить угрозу со стороны правых экстремистов.

Многие знают, что Национальный Фронт создавался теми, кто был не согласен с итогами Второй мировой войны и колонизационной политики в отношении Алжира. И, сосредоточившись на нескольких фигурах, сотрудничавших с нацистскими оккупантами, они не могут понять, что сегодня Национальный Фронт ничего общего с этими людьми не имеет. Они продолжают возлагать ответственность за алжирскую драму на подпоручика Жан-Мари Ле Пена (отца Марин Ле Пен) и не понимают, что вся ответственность за это лежит на руководителях соцпартии и, в частности, на грозном министре внутренних дел Франсуа Миттеране.

Но мало кто помнит, что в 1940 г. министр фашистского правительства генерал Шарль Де Голь отказался заключить позорный мир с нацистской Германией. Этот человек, занявший президентское кресло после маршала Филиппа Петена (который был крёстным отцом его дочери) в одиночку встал на путь Сопротивления. Поборов собственные предрассудки, он собрал вокруг себя французов разных убеждений, готовых защитить Францию. Он привлёк на свою сторону человека левого толка Жана Мулена, который до этого тайно направлял деньги из министерства Морского флота и оружие для поддержки испанских республиканцев в их борьбе против фашистов.

И никто не помнит, что коллега де Голля Роберт Шуман поставил свою подпись под позорным мирным договором, а спустя несколько лет создал «Европейское экономическое сообщество» (сегодняшний Европейский Союз)- наднациональную организацию на манер нацистского «Нового европейского порядка», направленного в прошлом против Советского Союза, а в наши дни против России.

Модель Обамы и Клинтон

Эмануэль Макрон получил поддержку от бывшего президента США Барака Обамы. Теперь он входит в команду политиков, включающую дипломатов неоконсервативного толка, и из своей поддержки внешней политики американских демократов никакого секрета не делает.

Хотя Барак Обама на словах представлял внешнюю политику США диаметрально противоположной своему предшественнику республиканцу Джорджу Бушу, на деле он шёл по его стопам. Оба последовательно реализовывали один и тот же план разрушения государств «Большого Ближнего Востока», в результате чего истреблено более 3 миллионов человек. Эмануэль Макрон поддерживает эту политику, неизвестно только намерен ли он её осуществлять с помощью «демократизации» или «спонтанной революции».

Если на американских выборах Хиллари Клинтон потерпела поражение, то во Франции Эмануэль Макрон скорее всего их выиграет.

Ничто не говорит о том, что Марин Ле Пен способна сыграть ту же роль, что и Шарль де Голль, зато в трёх утверждениях можно быть вполне уверенным:

Как и в 1940 британцы, сдерживая эмоции, принимали в Лондоне Шарля де Голля, Россия сегодня поддерживает Ле Пен.

Как и в 1939 г. немногие коммунисты вопреки партийным идеям вступали в Сопротивление, мало кто из сторонников Жан-Люк Меланшона готов сегодня выйти за порог. Но после нападения нацистской Германии на Советский Союз Коммунистическая партия поддержала де Голля и сформировала основной костяк французского Сопротивления. Поэтому нет никакого сомнения в том, что в скором времени Жан-Люк Меланшон будет бороться рядом с Марин Ле Пен.

Эмануэль Макрон никогда не поймёт людей, которые выступают против гегемонии своей страны. И он никогда не поймёт народов «Большого Ближнего Востока», которые объединившись вокруг Хезболлы, Сирийской Арабской Республики и Исламской Республики Иран отстаивают свою независимость.