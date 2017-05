O Presidente austríaco propõe o uso do véu para lutar contra a islamofobia

Reagindo à recente lei que proíbe o uso de burca (véu integral), o Presidente austríaco, Alexander Van der Bellen, desejou que, para lutar contra a islamofobia, um dia seja consagrado por todas as mulheres austríacas ao uso do véu.

Contrariamente à opinião do Presidente Van der Bellen, o véu não provêm do Islão original: nenhuma mulher do Profeta o usava. Esta tradição só surgiu no VIIIº século em Bagdade com os califas Abássidas. Ele foi progressivamente integrado pelas diversas escolas de jurisprudência. Os Irmãos Muçulmanos fizeram dele o símbolo do seu projecto político nas sociedades muçulmanas desde a altura da Segunda Guerra Mundial. O uso do véu não é, portanto, propriamente falando uma questão religiosa, mas, antes uma escolha política.

Alexander Van der Bellen pertence à família de políticos ecologistas que surgiu a meio dos anos 90, em torno do alemão Joseph Fischer, e deu o seu apoio à intervenção ilegal da OTAN na Jugoslávia ao lado da minoria muçulmana.