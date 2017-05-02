В отношении ударов по Шейрату я неоднократно замечал, что это был всего лишь жест, и Госсекретарь США использовал его для того, чтобы оказать давление на европейских союзников и вынудить истинных зачинщиков этой войны - Соединённое Королевство – выдать себя. Однако сегодня об этом можно сказать немного больше.

Президенту Трампу приходится одновременно противостоять правящему классу и «Глубинному государству» и он использовал эту атаку для "восстановления доверия» к Белому Дому.

Летом 2013 г. президент Обама обвинил Сирию в использовании боевых отравляющих веществ в Гуте и, таким образом, в переходе за «красную линию». Однако, спрятавшись за Конгрессом, он никаких действий не стал предпринимать. Его беспомощность была очевидна - он мог нанести удары по Сирии пользуясь выданным ранее согласием Парламента на использование вооружённых сил против Сирии (« Syrian Accountability Act »).

Обвинив в очередной раз Сирию в использовании отравляющих веществ, на этот раз в Хан Шейхуне, и нанеся удары не дождавшись расследования, Дональд Трамп тем самым добился «доверия», которого не хватало его предшественнику.

Сознавая, что ни к Гуте, ни к Хан Шейхуну Сирия непричастна, Дональд Трамп предупредил сирийские правительственные силы, благодаря чему база была эвакуирована до нанесения ударов.

Затем он начал переговоры с «Глубинным государством», по крайней мере, с одним из его ярких представителей Джоном Маккейном. На дискуссиях присутствовал также израильский агент сенатор Линдси Грэм.

Европейцев, конечно, смущает, что Трамп ведёт себя как полководец, а не как президент государства-члена ООН. Но здесь нет ничего удивительного, если учесть, что «Глубинное государство» США - это, прежде всего, военные, а гражданские в нём не главные.

Согласно имеющейся информации, президент Трамп, кажется, отказался от роспуска НАТО и его гражданского прислужника – Европейского Союза. Это решение означает, что Вашингтон продолжит считать, или будет делать вид, что считает Россию своим главным врагом. А «Глубинное государство», со своей стороны, не будет поддерживать джихадистов и откажется от британского плана «арабской весны».

Печатью на этом договоре будет служить введение в администрацию Трампа двух неоконсерваторов, которые будут контролировать европейскую политику:

• Курт Волкер, директор института Маккейна (при университете штата Аризона), будет назначен директором Евразийского бюро при Государственном секретариате. Волкер, бывший военный судья, был представителем президента Буша мл. в НАТО во время грузинской войны (2008 г.) .

• А помощником замминистра Обороны, отвечающего за Европу и НАТО, скорее всего, назначат Тома Гоффуса - одного из помощников Маккейна в сенатской Комиссии по Вооружённым силам. Гоффус ранее служил в ВВС и при Хиллари Клинтон выполнял такого рода функции в Национальном Совете по безопасности.

Что касается Сирии, это соглашение, если оно будет одобрено обеими партиями, будет означать конец войны США против Сирийской Арабской Республики. Эта война была развязана по инициативе Соединённого Королевства и Израиля и велась с участием их союзников (Германия, Саудовская Аравия, Франция, Турция и т.д.). Постепенно так называемых «друзей Сирии», среди которых с 2012 г. числилось 130 государств и международных организаций, должно поубавиться. Сегодня их и без того не больше десяти.