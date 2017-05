وزارت دفاع روسیه : سه سازمان غیر دولتی ( ONG) انگلوساکسون از حضور در کشور روسیه منع شدند

دادستان کل روسیه اعلام نمود سه سازمان غیر دولتی ( بشر دوستانه) ، که توسط خانواده ی میکائیل خودورکوسکی ( در عکس بالا ) به وجود آمده اند ، عناصری نامطلوب می باشند .

۱-روسیه ی آزاد ( انگلستان ) ( با مدیریت هنری کیسینجر و لرد جاکوب روتشایلد )

۲- جنبش اجتماعی آزاد روسیه ( انگلستان )

۳- انستیتوی روسیه ی مدرن ( ایالات متحده )

به این سه سازمان منع شده ، هفت سازمان دیگری را مطابق قانون ماه ژوئیه ۲۰۱۵ اضافه کرده که عبارتند از :

1-National Endowment for Democracy -NED

2- OSI- Assistance Foundation - George Soros

3-Open Society Foundation – George Soros

4-US-Russia foundation for Economic Advancement and the Rule of Law

5-International Republican Institue -IRI/NED

6-Media development Investment Fund – Otan

7-National Democratic institue for International Affaires -NDN/NED

سازمان های وابسته به میخائیل خودورکوسکی که با ناتو ارتباط دارند از سه سال پیش کوشیده اند تا اخبار به اصطلاح ( جعلی ) را بر سر زبان ها بیاندازند ، و سایت های اینترنتی وابسته ی غربی را دست کاری کنند و سرویس های مخفی روسیه را در انتخابات ایالات متحده و فرانسه به صورت مداخله گر معرفی کنند . آنها جریانی را در کشور روسیه راه انداز کرده اند که از پیش انتخابات آینده را بی اعتبار جلوه می دهد .

پس از آن که سازمان سیا کودتاهای پنهانی را به صورت ( انقلاب های رنگی ) افزایش داد ، بسیاری از دولت ها قوانینی را تصویب نموده اند که از حضور سازمان های غیر دولتی در کشورشان جلوگیری می کند ( در واقع این سازمان ها دولتی هستند و توسط سرویس های مخفی انگلوساکسون به کار گرفته می شوند ) .