شبكة فولتير

توني بلير يعود إلى السياسة

شبكة فولتير
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قال رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير لصحيفة ديلي ميرور أنه يرغب في العودة إلى السياسة من أجل مكافحة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي Brexit.

رئيس وزراء لمدة عشر سنوات (1997-2007)، ربط توني بلير السياسة الخارجية لبريطانيا بالولايات المتحدة الأمريكية. أنشأ مع الرئيس بيل كلينتون "الطريق الثالث" (لا شيوعية ولا رأسمالية). ومع جورج بوش الابن، أطلق "الحرب العالمية على الإرهاب".

مع ذلك، وفي مواجهة المقاومة العراقية، اقترح على الولايات المتحدة سياسة جديدة لمشروع "الشرق الأوسط الكبير" : "الربيع العربي".

وافق في نهاية ولايته، على أن يصبح من عام (2007-2015) مبعوث اللجنة الرباعية إلى الشرق الأوسط (هذا يعني، الإشراف على العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية). قاد بموازاة ذلك أعمالا خاصة، لاسيما في الكويت، وقطر، وخازاكستان.

أما زوجته، المحامية شيري بلير، فقد شكلت بدورها مكتب محاماه ضخم، يعمل في الوقت الحالي لحساب قطر على إعداد إدانة للرئيس بشار الأسد بعد الإطاحة بالجمهورية العربية السورية.

شكلت أواصر علاقة توني وشيري بلير مع وكالة المخابرات المركزية موضوع رواية خيال بعنوان " Ghost" ، نقلها رومان بولانسكي إلى السينما.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

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مصادر : “توني بلير يعود إلى السياسة”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 5 أيار (مايو) 2017, www.voltairenet.org/article196258.html

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