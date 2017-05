O Procurador-geral da Rússia declarou como indesejáveis as três «ONGs humanitárias» criadas pela família de Mikhaïl Khodorkovski (foto):

Open Russia (Reino-Unido) (administradores : Henry Kissinger e Lord Jacob Rothschild),

Open Russia Civic Movement (Reino-Unido),

Institute of Modern Rússia (Estados Unidos).

Estas juntam-se às outras 7 «ONG» interditas pela lei de Julho de 2015:

National Endowment for Democracy (NED),

OSI Assistance Fondation (George Soros),

Fundação Open Society (George Soros),

Fundação USA-Russia for Economic Advancement and The Rule of Law

International Republican Institute (IRI/NED),

Media Development Investiment Fund (Otan),

National Democratic Institute for International Affairs (NDI/NED).

Em ligação com a OTAN, as associações de Mikhaïl Khodorkovski conduziram uma campanha, desde há 3 anos, para popularizar o tema das «fake news» («notícias falsas»- ndT), sobre a manipulação de sites Internet alternativos ocidentais e da intervenção dos Serviços Secretos russos nas eleições dos Estados Unidos e da França. Elas conduzem igualmente uma campanha na Rússia visando desacreditar antecipadamente as próximas eleições [1].

Desde a multiplicação pela CIA dos golpes de Estado mascarados de «revoluções coloridas», vários Estados dotaram-se de leis que lhes permitem interditar as «ONG» (na realidade, organizações governamentais) usadas pelos Serviços Secretos anglo-saxónicos.