Президентская кампания во Франции существенно отличается от всех европейских кампаний после Второй мировой войны – теперь на одного из кандидатов тайно работает команда, имеющая опыт ведения информационных войн.

Фаворит президентской гонки Франсуа Фийон был отстранён в первом туре по обвинениям в кумовстве и коррупции. По этим фактам было начато расследование, однако до сегодняшнего дня ни одно из этих обвинений так и не подтверждено.

Французские избиратели в подавляющем большинстве собираются голосовать за того, против кого они два года назад устраивали массовые шествия, - Эммануэля Макрона. Этим они намерены защитить себя от ещё большей опасности, которую, по их мнению, представляет Марин Ле Пен.

Впрочем, когда мы спрашивали у избирателей, какую, по их мнению, опасность представляет Ле Пен, они, кроме критических высказываний в адрес её отца, ничего конкретного против неё сказать не могли.

Почти все без исключения центральные и местные СМИ считают приход к власти Ле Пен опасным и призывают голосовать за Макрона.

Когда мы спросили у французов, что они думают о заявлениях Макрона о том, что Марин Ле Пен поддержала бы вторжение Пруссии в 1870 г. и агрессию Германии в 1914 г., они смеялись нам в лицо. А ведь Марин Ле Пен родилась в 1968 г.

Видео, которое мы вам представляем, широко распространялось по всем телеканалам и по Интернет. Когда мы его показывали нашим французским собеседникам, они все соглашались с тем, что уже видели его и говорили, что Макрон нёс чепуху. После того, как мы показывали его во второй раз, они поражались этими обвинениями, хотя раньше над ними смеялись.

То есть можно нести всякий вздор и никакой ответственности за это не нести. Вот это видео:

Размахивая памятной медалью некрополя Нотр-Дам-де-Лоретт, где покоятся останки 45000 воинов, погибших во время Первой мировой войны, Эммануэль Макрон утверждает, что эта война была объявлена правителями, которые рассуждали так: «У нас дела лучше, чем у соседей. Значит, мы их разобьём». Затем он обвиняет Марин Ле Пен и её сторонников, обосновавшихся в замке Монтрету, в том, что они привержены той же идеологии, что и агрессор, и что хотят вовлечь Францию в такую же войну. И страстно восклицает: « Не получится! Не получится!»

Замок Монтрету, где выросла Марин Ле Пен, был захвачен пруссаками во время осады Парижа в … 1870 г. Выражение «обосновавшихся в замке Монтрету» намекает на связь Марин Ле Пен с прусским королём и германским императором Вильгельмом I .

Герои Нотр-Дам–де-Лоретт пали на поле брани в 1914-18 г.г. А цель войны императора Вильгельма II не состояла в уничтожении Франции.

Свалить в одну кучу войну 1870 г., Первую мировую войну и Национальный Фронт - до этого ещё никто не додумывался.

Понятно, что такое представление событий мешает избирателям воспринимать истинный смысл слов Эммануэля Макрона, и они воспринимают их на бессознательном уровне.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что они изберут того, кто им не по душе, но зато защитит их от женщины, утверждающей, что она воплощает в себе всю нацию, тогда как в прошлом уже предала Францию и ответственна за миллионы погибших в войне 1870 г. и Первой мировой войне.

По мнению социолога Жан-Клода Пеи, несуразность этих обвинений, поддерживаемых всеми без исключения СМИ, вызывает у французов эмоциональный шок. После этого они, придя к урнам, будут голосовать так, как им приказано.

Чем больше ложь, тем скорее в неё поверят.