Меморандум о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике

Исламская Республика Иран, Российская Федерация и Турецкая Республика как страны-гаранты соблюдения режима прекращения боевых действий (РПБД) в Сирийской Арабской Республике (далее – Гаранты):

руководствуясь положениями резолюции Совета Безопасности ООН № 2254 (2015);

подтверждая приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики;

заявляя о стремлении снизить уровень военного противостояния и обеспечить безопасность мирных граждан Сирийской Арабской Республики,

договорились о нижеследующем.

1. В целях скорейшего прекращения насилия, улучшения гуманитарной ситуации и формирования благоприятных условий для продвижения политического урегулирования конфликта в Сирийской Арабской Республике будут созданы следующие зоны деэскалации:

• провинция Идлиб, а также определенные части соседних провинций (провинции Латакия, Хама и Алеппо),

• определенные части на севере провинции Хомс,

• Восточная Гута,

• определенные районы на юге Сирии (провинции Деръа и Кунейтра).

Создание зон деэскалации и полос безопасности является временной мерой, продолжительность которой составит 6 месяцев с автоматическим продлением на основе консенсуса Гарантов.

2. В границах зон деэскалации:

• прекращаются боевые действия между конфликтующими сторонами (Правительство САР и формированиями вооруженной оппозиции, которые уже присоединились или присоединятся к РПБД), в том числе применение любых видов вооружений, включая авиационные удары;

• обеспечивается быстрый, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ;

• создаются условия для оказания населению медицинской помощи и удовлетворения первоочередных нужд граждан;

• принимаются меры по восстановлению объектов инфраструктуры, в первую очередь водо- и энергоснабжения;

• создаются условия для безопасного, добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц.

3. Для предотвращения инцидентов и боевых столкновений между конфликтующими сторонами вдоль границ зон деэскалации создаются полосы безопасности.

4. Полосы безопасности включают:

• контрольно-пропускные пункты – для обеспечения беспрепятственного перемещения гражданского населения без оружия, доставки гуманитарной помощи и содействия экономической деятельности;

• наблюдательные пункты – для обеспечения соблюдения РПБД.

Работа контрольно-пропускных и наблюдательных пунктов, а также управление зонами безопасности, будет осуществляться силами Гарантов на основе консенсуса. При необходимости могут быть использованы силы третьих сторон на основе консенсуса Гарантов.

5. Гаранты обязуются:

• принять все необходимые меры для обеспечения выполнения противоборствующими сторонами РПБД;

• принять все необходимые меры для продолжения борьбы с ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусрой» и всеми другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с «Аль-Каидой» или ИГИЛ, и прочими террористическими группами, которые признал таковыми Совет Безопасности Организации Объединенных Наций как внутри, так и за пределами зон деэскалации;

• продолжить усилия по присоединению к РПБД формирований вооруженной оппозиции, которые до настоящего времени не присоединились к РПБД.

6. Для определения границ зон деэскалации и полос безопасности, а также решения других оперативных и технических вопросов выполнения настоящего Меморандума Гаранты в течение двух недель после его подписания создадут Совместную рабочую группу по деэскалации (далее – Совместная рабочая группа), состоящую из уполномоченных представителей.

Гаранты предпримут шаги для завершения подготовки карт зон деэскалации и полос безопасности до 4 июня 2017 г., а также отмежевания формирований вооруженной оппозиции от террористических группировок, указанных в параграфе 5 Меморандума.

К этому же сроку Совместная рабочая группа подготовит для утверждения Гарантами на основе консенсуса карты зон деэскалации и полос безопасности, а также проект Положения о Совместной рабочей группе.

Совместная рабочая группа докладывает о результатах своей деятельности в ходе Международных встреч по Сирии в Астане.

Настоящий Меморандум вступает в силу на следующий день после подписания.

Совершено в г. Астана 4 мая 2017 г. в трех экземплярах каждый на английском языке, все тексты имеют одинаковую силу.

Подписано:

За Исламскую Республику Иран

За Российскую Федерацию

За Турецкую Республику