Сеть Вольтер

Наступит ли «латинская весна»?

Тьерри Мейсан

В Латинской Америке растёт беспокойство: Соединённые Штаты и Соединённое Королевство готовят там «латинскую весну» на манер «арабской весны» на Ближнем Востоке. Но на этот раз речь идёт не о развязывании религиозных войн – народы Латинской Америки почти сплошь христиане, - а о разделении народов с использованием местных различий. При этом цель остаётся прежней: разрушение государств и недопущение малейшей возможности сопротивления империализму.

Сеть Вольтер | Каракас (Венесуэла)
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Политические лидеры во всём мире по-разному выражали суть «арабской весны». То, что раньше представлялось в виде спонтанных революций против авторитарных режимов, сегодня воспринимается тем, чем оно является на самом деле – англосаксонским планом дестабилизации всего региона и приведения в нём к власти Братьев-мусульман. Память об «арабском восстании 1916 года», в процессе которого Лоуренс Аравийский поднял весь регион против Османской империи, внушив людям мечту о свободе, чтобы в итоге подчинить их Британской империи, говорит о том, что Лондон в подобных махинациях большой мастак.

И сегодня англосаксы новую волну псевдо-революций готовят в Латинской Америке. Всё началось с декрета Барака Обамы от 9 марта 2015 о введении чрезвычайного положения в связи с тем, что ситуация в Венесуэле представляла для США якобы чрезвычайную опасность. Этот документ вызвал волну негодования на всём континенте, вынудив американского президента представить на международном саммите свои извинения. Но декрет так и не был отменён, и подготовка к новой войне не прекращалась.

В отличие от акта объявления войны Сирии (Syrian Accountabilty Act) Джорджа Буша мл. (2003 г.) документ Обамы не является законом, поэтому органы исполнительной власти не отчитываются по этим приготовлениям перед законодателями. Если англосаксам потребовалось восемь лет, чтобы в арабском мире и, в частности, в Сирии перейти от слов к делу, есть много факторов, позволяющих считать, что на реализацию программы разрушения Латинской Америки им понадобится существенно меньше времени.

Первые смуты начались в Бразилии во время Олимпийских игр и направлены они были против президента Дулмы Руссефф. Последняя была смещена с поста с помощью парламентской и вроде бы легальной процедуры, но полностью противоречащей сути Конституции. Этот по сути госпереворот осуществлялся под контролем Центрального Банка, вторым лицом которого был бразилец с израильскими корнями, и депутатов Парламента, многие из которых поражены коррупцией. Службы госбезопасности странным образом на это никак не реагировали. И всё потому, что во время Олимпийских игр они были подчинены … израильским «экспертам». А теперь нового президента страны – бразильца с ливанскими корнями – критикуют пуще прежнего.

Не лучше ситуация в Мексике. Фактически страна разделена на четыре части. Север быстро развивается, тогда как на юге застой. Политики продали государственную нефтяную компанию Pemex вместе с месторождениями Соединённым Штатам (которые теперь не нуждаются в ближневосточной нефти). И, кажется, только армия остаётся верна своей родине.

Используя экономические промахи правительства, венесуэльская оппозиция смогла провести несколько массовых мирных манифестаций. В то же время были проведены операции с использованием насильственных действий, в результате которых погибли и полицейские, и демонстранты. Сея смуту, международные СМИ создают впечатление, что революция направлена против сторонников Уго Чавеса, что на самом деле совсем не так.

Таким образом, на данный момент дестабилизированы три латиноамериканских государства. Создаётся впечатление, что американские неоконы готовы положить конец войне в Сирии и сосредоточить усилия на воплощении латиноамериканского проекта.

В пятницу президент Николас Мадуро во время телевизионного обращения рассказал об англосаксонском плане «латинской весны». И собравшимся в студии со всего региона интеллектуалам, к которым я - сириец по духу - присоединился, он неоднократно напоминал, к чему привели ливийская и сирийская вёсны.

Перевод
Эдуард Феоктистов

Источник
Al-Watan (Сирия)

Тьерри Мейсан

Тьерри Мейсан Политический консультант и президент-основатель сайта Сеть Вольтер (Réseau Voltaire). Последняя книга на французском языке : Sous nos yeux - Du 11-Septembre à Donald Trump.

 
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Источник : « Наступит ли «латинская весна»? », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Al-Watan (Сирия) , Сеть Вольтер, 16 мая 2017, www.voltairenet.org/article196331.html

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