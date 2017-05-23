Выступление Трампа перед лидерами мусульманского мира свидетельствует о радикальном изменении военной политики США. Вместо Сирийской Арабской Республики врагом становится джихадизм, то есть военно-политический инструмент Соединённого Королевства, Саудовской Аравии и Турции.
Во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал, что не будет вмешиваться во внутренние дела других стран и устанавливать там свои режимы и покончит с терроризмом. Но противники пытаются заставить его продолжать прежнюю политику – с опорой на Братьев-мусульман свергнуть Сирийскую Арабскую Республику.
Чтобы не дать Дональду Трампу создать свою команду, в ход были пущены все средства, и одним из результатов стала отставка советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Последний в 2012 г. выступил против плана Барак Обамы по созданию Исламского государства и всегда указывал на то, что Братья-мусульмане являются гнездом исламского терроризма.
Демократы, чтобы представить нового американского президента исламофобом, средств не жалели. Его критиковали за указ, о запрете на въезд в США выходцам из шести мусульманских стран. Подвластные демократам судьи, злоупотребляя своими полномочиями, поддержали это обвинение. На самом деле Дональд Трамп этим указом приостановил въезд лицам из стран, консульства которых из-за смуты или войны, не в состоянии подтвердить их идентичность.
Проблема, с которой столкнулся Дональд Трамп, связана не с тем, быть Сирийской Арабской Республике или не быть, а с тем, что для некоторых союзников Вашингтона конец международного терроризма будет представлять большую потерю. Все об этом знают, на всех международных конференциях все страны публично осуждают международный терроризм, а в частном порядке некоторые из них пользуются им на протяжении 66 лет.
Прежде всего, это Соединённое Королевство, которое в 1951 г. воссоздало Братьев-мусульман из руин одноимённой организации через два года после того, как она была распущена, а её бывшие руководители посажены в тюрьмы. За ней следует Саудовская Аравия, которая по требованию Лондона и Вашингтона создала Всемирную исламскую лигу для поддержки Братьев-мусульман и Ордена Нахшбанди. Бюджет Лиги превосходит бюджет саудовского министерства Обороны, и вся международная террористическая система поддерживается деньгами и оружием Лиги. И, наконец, Турция. Сегодня она обеспечивает управление всеми военными операциями этой системы.
В Эр-Рияде Дональд Трамп не только снял неопределённости по своему отношению к исламу и подтвердил стремление покончить с инструментом секретных англосаксонских служб, но и стремился навязать свою волю пятидесяти странам, направивших своих представителей на встречу с ним. Чтобы избежать недопонимания, министр Обороны Джеймс Маттис за два дня до этого прояснил свою военную стратегию – окружать джихадистские группировки и беспощадно их истреблять.
Какой будет реакция Лондона, пока не известно. Что касается Эр-Рияда, Дональд Трамп постарался сделать всё, чтобы забыть о прошлых преступлениях Саудов. Все преступления с Саудовской Аравии сняты, а козлом отпущения назначен Иран. Конечно, это абсурд, ибо Братья-мусульмане и Нахшбанди - сунниты, тогда как Тегеран является шиитским.
Однако антииранский заряд в выступлении Трампа не столь важен. Тегеран сам знает, как себя вести. В течение 16 лет Вашингтон, который плюёт ему в лицо, одного за одним сам уничтожает его врагов: сначала талибанов, затем Саддама Хуссейна, а теперь настала очередь ИГИЛ.
Сегодня, и мы об этом заявили восемь месяцев назад, приходит конец арабской весне, и в регионе вновь воцаряется мир.
“Donald Trump’s Speech to the Arab Islamic American Summit”, by Donald Trump, Voltaire Network, 21 May 2017.
“Trump’s Speech at Riyadh focuses on eradicating terrorism, not Islam”, Translation Anoosha Boralessa, Voltaire Network, 22 May 2017.
Перевод
Эдуард Феоктистов
Источник
Al-Watan (Сирия)