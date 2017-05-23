Во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал, что не будет вмешиваться во внутренние дела других стран и устанавливать там свои режимы и покончит с терроризмом. Но противники пытаются заставить его продолжать прежнюю политику – с опорой на Братьев-мусульман свергнуть Сирийскую Арабскую Республику.

Чтобы не дать Дональду Трампу создать свою команду, в ход были пущены все средства, и одним из результатов стала отставка советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Последний в 2012 г. выступил против плана Барак Обамы по созданию Исламского государства и всегда указывал на то, что Братья-мусульмане являются гнездом исламского терроризма.

Демократы, чтобы представить нового американского президента исламофобом, средств не жалели. Его критиковали за указ, о запрете на въезд в США выходцам из шести мусульманских стран. Подвластные демократам судьи, злоупотребляя своими полномочиями, поддержали это обвинение. На самом деле Дональд Трамп этим указом приостановил въезд лицам из стран, консульства которых из-за смуты или войны, не в состоянии подтвердить их идентичность.

Проблема, с которой столкнулся Дональд Трамп, связана не с тем, быть Сирийской Арабской Республике или не быть, а с тем, что для некоторых союзников Вашингтона конец международного терроризма будет представлять большую потерю. Все об этом знают, на всех международных конференциях все страны публично осуждают международный терроризм, а в частном порядке некоторые из них пользуются им на протяжении 66 лет.

Прежде всего, это Соединённое Королевство, которое в 1951 г. воссоздало Братьев-мусульман из руин одноимённой организации через два года после того, как она была распущена, а её бывшие руководители посажены в тюрьмы. За ней следует Саудовская Аравия, которая по требованию Лондона и Вашингтона создала Всемирную исламскую лигу для поддержки Братьев-мусульман и Ордена Нахшбанди. Бюджет Лиги превосходит бюджет саудовского министерства Обороны, и вся международная террористическая система поддерживается деньгами и оружием Лиги. И, наконец, Турция. Сегодня она обеспечивает управление всеми военными операциями этой системы.

В Эр-Рияде Дональд Трамп не только снял неопределённости по своему отношению к исламу и подтвердил стремление покончить с инструментом секретных англосаксонских служб, но и стремился навязать свою волю пятидесяти странам, направивших своих представителей на встречу с ним. Чтобы избежать недопонимания, министр Обороны Джеймс Маттис за два дня до этого прояснил свою военную стратегию – окружать джихадистские группировки и беспощадно их истреблять.

Какой будет реакция Лондона, пока не известно. Что касается Эр-Рияда, Дональд Трамп постарался сделать всё, чтобы забыть о прошлых преступлениях Саудов. Все преступления с Саудовской Аравии сняты, а козлом отпущения назначен Иран. Конечно, это абсурд, ибо Братья-мусульмане и Нахшбанди - сунниты, тогда как Тегеран является шиитским.

Однако антииранский заряд в выступлении Трампа не столь важен. Тегеран сам знает, как себя вести. В течение 16 лет Вашингтон, который плюёт ему в лицо, одного за одним сам уничтожает его врагов: сначала талибанов, затем Саддама Хуссейна, а теперь настала очередь ИГИЛ.

Сегодня, и мы об этом заявили восемь месяцев назад, приходит конец арабской весне, и в регионе вновь воцаряется мир.