في الرياض، تحدث دونالد ترامب عن الإرهاب، وليس الإسلام

خلافا لما تناقلته وكالات الأنباء الغربية وما فعله الرئيس أوباما في مصر منذ ثماني سنوات، لم يلق الرئيس دونالد ترامب خطابا حول الإسلام أثناء زيارته للمملكة العربية السعودية .

أشار إلى أن رحلته التي بدأت في المملكة العربية السعودية، مهد العتبات المقدسة بالنسبة للإسلام، ستتواصل في القدس وبيت لحم والفاتيكان، ودعا لممارسة التسامح والاحترام بين الأديان الإبراهيمية الثلاثة.

بتركيز خطابه حول مكافحة الإرهاب، ناشد المشاعر الدينية والإنسانية للقادة المسلمين الحاضرين، وطلب منهم عدم التعاون مع أولئك الذين يزرعون الموت، ودعاهم للمشاركة في (Global Center for Combating Extremist Ideology المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف). وفيما يلي مقتطفات رئيسية:

"نحن لسنا هنا لإلقاء محاضرات، كما لسنا هنا لنقول للآخرين كيف ينبغي عليهم أن يعيشوا، ويتصرفوا، ولا كيف يتعلموا أو يمارسون عبادتهم. نحن هنا بدلا من ذلك، لعرض شراكة - على أساس المصالح والقيم المشتركة - من أجل تحقيق مستقبل أفضل لنا جميعا.

(...) هذا خيار بين مستقبلين - وهو خيار لايمكن لأمريكا أن تفعله نيابة عنكم. المستقبل الأفضل، ليس ممكنا إلا إذا رفضت شعوبكم الإرهابيين والمتطرفين. أطردوهم. أبعدوهم عن دور عبادتكم. أبعدوهم عن مجتمعاتكم. أطردوهم من الأراضي المقدسة الخاصة بكم. ضعوهم خارج أرضنا.

من جانبنا، تعهدت أمريكا بتعديل استراتيجياتها للتعامل مع التهديدات والتطورات المستجدة. سوف نُقصي كل الاستراتيجيات التي لم تعمل، وسوف نطبق مناهج جديدة تستنير بالتجربة والمحاكمة العقلية. نحن نتبنى مبدأ الواقعية، المتجذر في القيم المشتركة، والمصالح المتبادلة.

(...) ينبغي على رجال الدين أن يوضحوا ذلك تماما: لن تقدم الهمجية لكم أي مجد - والتفاني في الشر لن يجلب لكم أي كرامة. إذا اخترتم طريق الإرهاب، سوف تكون حياتكم فارغة، وقصيرة، وروحكم مدانة.

(...) بعون الله، ستكون هذه القمة بداية النهاية بالنسبة لأولئك الذين يمارسون الإرهاب ونشر عقيدتهم الحقيرة.

وفي الوقت نفسه، نصلي كي نستطيع أن نتذكر ذات يوم أن هذا اللقاء كان بداية للسلام في الشرق الأوسط، وربما في جميع أنحاء العالم.

(...) أطلب منكم أن تنضموا إلي، أن تلتحقوا بي، لنعمل معا، ونقاتل معا – متحدين، لن نفشل.

شكرا لكم. بارك الله بكم. بارك الله ببلدانكم. وبارك الله في الولايات المتحدة الأمريكية.

