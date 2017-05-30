Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с деятельностью «неопознанной» авиации в Афганистане

Обращаем внимание на регулярно поступающие сообщения о полетах в различных частях Исламской Республики Афганистан (ИРА) «неопознанных» воздушных судов, замеченных в оказании поддержки местным боевикам ИГИЛ.

В частности, по утверждению властей провинции Джаузджан, в мае с.г. как минимум в трех северных провинциях ИРА (Джаузджан, Фарьяб, Сари-Пуль) зафиксированы случаи сбрасывания с самолетов без опознавательных знаков ящиков с оружием и другими видами снабжения для отрядов ИГИЛ.

Представитель провинциального совета южной провинции Газни также публично заявил о присутствии вертолетов без соответствующей маркировки на подконтрольных террористам территориях уездов Вагаз и Хогьяни.

Примечательно, что даже на фоне антироссийской кампании в ряде афганских и западных СМИ, преследующей цель обвинить нашу страну в поддержке Движения талибов, генеральный секретарь НАТО Й.Столтенберг и глава Разведывательного управления Министерства обороны США В.Стюарт заявили об отсутствии у них доказательств на этот счет.

В связи с этим возникает закономерный вопрос к вышеуказанным представителям НАТО и США: что им известно о принадлежности так называемой неопознанной авиации в небе ИРА – страны, в которой на протяжении уже более 15 лет базируется военный контингент США и НАТО, а афганские ВВС хронически испытывают нехватку исправной воздушной техники и квалифицированного летного персонала?