Od czasu trzeciej konferencji tzw. Przyjaciół Syrii, która odbyła się 6 lipca 2012 roku w Paryżu, aż do inwestytury prezydenta Trumpa, która miała miejsce w dniu 21 stycznia 2017 r. w Waszyngtonie, USA, Francja i Wielka Brytania nigdy nie zaprzestały organizowania wojny przeciwko Syrii, przez cały czas udając, że negocjują rozwiązanie polityczne.

W ciągu ostatnich 16 lat, a zwłaszcza podczas prezydenckiej kampanii wyborczej, Donald Trump przedstawił się jako wojujący antyimperialista. Wbrew twierdzeniom tych, którzy go zdradzili, fakt że jest miliarderem w żaden sposób nie narusza jego przekonań politycznych.

Odkąd przybył do Białego Domu prezydent Trump musiał walczyć z własną administracją [1], wśród której aż 98% wyższych urzędników głosowało na Hillary Clinton, a także przeciwko strukturom zasiedziałym i ustanowionym za rządów jego poprzednika, które się teraz przeciw Trumpowi zjednoczyły.

Tak więc, w ciągu ostatnich czterech miesięcy Trump kontynuuje dążenie do wyzwolenia swego kraju i świata poprzez inicjowanie szeregu działań, które jego przeciwnicy zniekształcają lub przedstawiają jako sprzeczne.

Podczas szczytu państw arabsko-muzułmańskich, 21 maja w Rijadzie, Donald Trump zaapelował do swoich rozmówców w ogóle, a do Arabii Saudyjskiej w szczególności, o zerwanie wszelkich kontaktów z Bractwem Muzułmańskim i wszelkich powiązań z islamskim terroryzmem [2]. Mając świadomość, że w ten sposób poprosił króla Salmana o rezygnację z jego głównej de factoarmii, zrekompensował mu to arsenałem o wartości 110 mld dolarów.

Mimo przejawów uprzejmości ze strony króla i jego dworu, pod koniec szczytu Arabia Saudyjska opublikowała oświadczenie bez uprzedniej zgody innych uczestników [3]. Dokument ten może być odczytany jako ogłoszenie o utworzeniu «Islamskiej Koalicji Wojskowej», czyli rozszerzenie «Wspólnych Sił Arabskich», które widzieliśmy w akcji pacyfikacji Jemenu. Ale siły te mogą takze posłużyć później jako uzasadnienie dla arabskiej okupacji regionów Syrii, Iraku i innych miejsc, które zostały zdobyte przez Daesz.

Z kolei na szczycie NATO, w dniu 25 maja w Brukseli, Donald Trump poprosił swoich sojuszników o minutę ciszy przed fragmentem Muru Berlińskiego i kawałkiem z budynków Twin Towers. Przypominając im, że przyjęli - w imię art. 5 Traktatu - zasadę walki z terroryzmem podczas ataków z 9 września, zobowiązał ich do przekierowania celów Sojuszu [4]. Oczywiście NATO utrzyma swoją funkcję antyrosyjską, ale obecnie ma się bardziej poświęcić wyeliminowaniu dżihadystów, których dotychczas koordynowało z bazy w Izmirze w Turcji. Poza tym Trump zmusił członków paktu do dzielenia się informacjami o organizacjach terrorystycznych za pośrednictwem specjalnej komórkiCoordinated Intelligence Cell.

Na szczycie G7 w Taorminie 26 maja, Donald Trump zdołał nakłonić swoich sojuszników do złożenia oświadczenia "przeciw terroryzmowi i brutalnemu ekstremizmowi" [5]. W rzeczywistości jego partnerzy przyjęli tylko porozumienie, aby zapobiec rozlewaniu się terroryzmu na Zachód z obszarów, na których go organizują, finansują i nadzorują. W każdym razie jednak G7 rozpoczął proces mający na celu osłabienie nie tylko finansowania terroryzmu, ale także gwałtownego ekstremizmu, czyli Bractwa Mmuzułmańskiego, jako inspiracji terroryzmu.

Oświadczenie to było możliwe tylko w kontekście ataku w Manchesterze, popełnionego 22 maja przez syna podwójnego agenta M16, byłego członka służb bezpieczeństwa Muammara Kadhafiego, jak i Al-Kaidy [6]. Ale nadal jest jasnym, że Brytyjczycy wciąż nie mają zamiaru pozbywać się Bractwa Muzułmańskiego.

Niemniej wydaje się, że Francja i Niemcy zaczynają porządkować swoje służby. Zajmie im to trochę czasu. Donald Trump nadal nie był w stanie tego zrobić we własnej administracji. 20 maja w Dżiddzie, Pentagon dostarczył broni dżihadystom, honorując kontrakt podpisany w ostatnich dniach poprzedniej prezydentury [7]. Ta nowa broń obejmuje wiele wyrzutni rakietowych i bułgarskich czołgów OT-64 SKOT.