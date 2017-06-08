Katar Emirinin ipleri kimin elinde?

5 Haziran 2017 Pazartesi günü, Katar Emiri Tamim bin Hamad El Tani, resmi yetkililerden oluşan bir dinleyici topluluğu önünde ulusa seslenmek üzere ulusal televizyon kanalı El Cezire’ye çıktı.

Emirliği tecrit eden bölgedeki diplomatik kriz bağlamında bu konuşma merakla bekleniyordu. Katar’a ve ülkeden dışarıya yönelik her türlü kara, deniz ve hava ulaşımı kesilmiş durumdadır. Ülkede taze ürün bulmak imkansız hale gelmiş durumdadır.

Emir, kimseye hesap verme zorunluluğu olmayan mutlak hanedandır. Haziran 2013’te babasının tahtı terk etmek zorunda bırakılmasından beri iktidardadır. Oysa birçok kaynak hükümet üyelerinin siyaset yapmasına izin verilmediğini ve tüm kararların bir müttefik büyükelçilikte alındığını teyit ediyor.

Televizyonda söz alan Emir « Katar’ın hiçbir zaman Arap ve İslami rolünü üstlenmekten ve Arap ve İslami ülkelerin çıkarlarını savunmaktan geri kalmadığını » açıkladı. Bunun üzerine programın 19ncu saniyesinde program sansürlendi. Şaşıran El Cezire sunucusu, kem küm ederek yeniden devreye girdi.

Emir Tamim’in ne demek istediğini hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. 6 Haziran Salı günü ulusal basın konuyu görmezden geldi. Emir’in vermek istediği mesajı kesintiye uğratan otoritenin kim olduğunu ve bu kuklanın iplerini kimin tuttuğunu kimse bilmiyor.