Voltaire İletişim Ağı

Katar Emirinin ipleri kimin elinde?

Voltaire İletişim Ağı
+

5 Haziran 2017 Pazartesi günü, Katar Emiri Tamim bin Hamad El Tani, resmi yetkililerden oluşan bir dinleyici topluluğu önünde ulusa seslenmek üzere ulusal televizyon kanalı El Cezire’ye çıktı.

Emirliği tecrit eden bölgedeki diplomatik kriz bağlamında bu konuşma merakla bekleniyordu. Katar’a ve ülkeden dışarıya yönelik her türlü kara, deniz ve hava ulaşımı kesilmiş durumdadır. Ülkede taze ürün bulmak imkansız hale gelmiş durumdadır.

Emir, kimseye hesap verme zorunluluğu olmayan mutlak hanedandır. Haziran 2013’te babasının tahtı terk etmek zorunda bırakılmasından beri iktidardadır. Oysa birçok kaynak hükümet üyelerinin siyaset yapmasına izin verilmediğini ve tüm kararların bir müttefik büyükelçilikte alındığını teyit ediyor.

Televizyonda söz alan Emir « Katar’ın hiçbir zaman Arap ve İslami rolünü üstlenmekten ve Arap ve İslami ülkelerin çıkarlarını savunmaktan geri kalmadığını » açıkladı. Bunun üzerine programın 19ncu saniyesinde program sansürlendi. Şaşıran El Cezire sunucusu, kem küm ederek yeniden devreye girdi.

Emir Tamim’in ne demek istediğini hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. 6 Haziran Salı günü ulusal basın konuyu görmezden geldi. Emir’in vermek istediği mesajı kesintiye uğratan otoritenin kim olduğunu ve bu kuklanın iplerini kimin tuttuğunu kimse bilmiyor.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

Bu makale yaratıcı ortakların lisansı altındadır

Voltaire İletişim Ağı’nın makalelerini kaynak belirtmek ve ticari hedefler gütmeme koşuluyla, makalenin içeriğini değiştirmeden serbestçe çoğaltabilirsiniz (Lisans CC BY-NC-ND)

Kaynak : “Katar Emirinin ipleri kimin elinde?”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 8 Haziran 2017, www.voltairenet.org/article196709.html

Voltaire İletişim Ağı’nı desteklemek

Kalite analizlerinden geçen bu Web Sitesi, dünya anlayışınızın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sitenin devamını sağlamak için işbirliğinize ihtiyacımız var.
Bize bağışta bulunarak yardımcı olunuz.

Voltaire İletişim Ağı’na nasıl katılımcı olabilirsiniz?

Voltaire İletişim Ağı Moderatörlerinin hepsi fahri olarak çalışmaktadırlar.
- Profesyonel düzeyde Tercümanlar: Çevirilerinizle katkıda bulunabilirsiniz.

Bilderberg 2017 toplantısında hesaplaşma
Bilderberg Grubunun 2017 toplantısı
Trump piyonlarını öne sürüyor
Trump piyonlarını öne sürüyor
yazan Thierry Meyssan
SAO ve SDG Rakka'ya birlikte saldırıyorlar
SAO ve SDG Rakka’ya birlikte saldırıyorlar
Voltaire İletişim Ağı
 
Müslüman Kardeşler Trablus'u terk ediyor
Müslüman Kardeşler Trablus’u terk ediyor
Voltaire İletişim Ağı
 
Tahran'da çifte saldırı
Tahran’da çifte saldırı
Voltaire İletişim Ağı
 
Gentiloni'nin nükleer « silahsızlanması »
Gentiloni’nin nükleer « silahsızlanması »
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 