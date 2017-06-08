Voltaire İletişim Ağı

Tahran’da çifte saldırı

Voltaire İletişim Ağı
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7 Haziran 2017 Çarşamba günü, cihatçılar eşzamanlı olarak İran Parlamentosu İmam Humeyni Türbesine (şehir dışındaki Şehitlikte yer alan) saldırı düzenlediler. Bir üçüncü saldırgan grubu ise Tahran’ın bir başka simgesel öneme sahip bölgesinde eyleme geçmeden önce etkisiz hale getirildi.

Parlamento ve türbede ikişer saldırgan üzerindeki bombaları patlattılar.

Daha önce benzeri görülmemiş bu operasyon IŞİD tarafından üstlenildi.

Ortadoğu’da halen mevcut ittifakların topyekun yeniden yapılandırılması süreci yaşanmaktadır.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Tahran’da çifte saldırı”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 8 Haziran 2017, www.voltairenet.org/article196710.html

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