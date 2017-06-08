Участники Бильдербергского клуба никогда на своих собраниях вместе не фотографируются, и принимаемые ими решения не оглашаются. Безопасность на последней встрече обеспечивалась не ФБР и не полицией Вирджинии, а частной милицией и военными НАТО.

Бильдербергский клуб был создан в 1954 г. ЦРУ и МИ6 для поддержки Атлантического альянса. Речь шла об объединении предпринимателей и представителей масс-медиа с политиками и военными с тем, чтобы настроить гражданское общество против «красной угрозы». Никаких решений на нём не принималось, клуб был просто закрытым форумом, на котором старые политики соперничали в верности Лондону и Вашингтону, а молодые старались доказать, что на них тоже можно положиться в борьбе против СССР [1].

На ежегодном собрании клуба в 1979 г. американо-британско-израильский эксперт по исламу Бернар Леви предложил присутствующим использовать Братьев-мусульман в борьбе против коммунистического правительства Афганистана. Суть его предложения состояла в распространении «войны за Свободу» на всю Центральную Азию.

На собрании клуба в 2008 г. Басма Кодмани (будущий пресс-секретарь сирийской оппозиции) и Уолкер Пертес (впоследствии предложивший Джеффри Фелтману добиться полной и безусловной капитуляции Сирии [2]) объясняли свой интерес по поддержке Братьев-мусульман доминированием на Ближнем Востоке. Они особо отметили «умеренность» Братства по отношению к Западу и «экстремистский» суверенитет Ирана и Сирии [3].

А в 2013 г. лидер германских промышленников Ульрих Грилло выступил там с предложением об организации массовой миграции сирийских рабочих в Германию для работы на немецких заводах [4].

Бильдерберг-2017

В 2017 г. свою ежегодную встречу Бильдербергский клуб провёл в период с 1- го по 4 июня в США. Вопреки сложившейся традиции не все 130 участников встречи поддержали предложенный проект. Наоборот, после выступления Дональда Трампа на арабо-американском саммите и саммите стран НАТО ЦРУ и МИ6 в первый день организовали дебаты, на которых сторонники борьбы против исламского экстремизма столкнулись с теми, кто его поддерживает. Речь шла о дилемме: либо найти компромисс между двумя группами, либо согласиться с разногласиями, но не позволить Альянсу отказаться от его основной цели – борьбы против России [5].

Что до антиисламизма (то есть враждебного отношения к политическому исламу на манер Саида Кутбы, но не к мусульманской религии), то там отмечено присутствие генерала Макмастера (советник по нацбезопасности президента Трампа) и его эксперта Надиа Шедлоу. Макмастер является признанным стратегом, теории которого были проверены на полях сражений. Шедлоу особенно известна своими работами по переходу от военных побед к политическим преобразованиям. Она занималась также переориентацией политических движений в завоёванных странах. В ближайшее время она собирается издать книгу о борьбе с радикальным исламом.

Что касается сторонников исламизма, от США присутствовал Джон Бреннан (бывший директор ЦРУ) и его заместители Эврил Хейнс и Дэвид Коэн (финансирование терроризма). От Соединённого Королевства присутствовали сэр Сайверс (бывший директор МИ6 и давний покровитель Братства) и генерал Николас Хоутон (бывший глава Генштаба, разработавший план наземного вторжения в Сирию). Представителем Франции был генерал Бенуа Пюга (бывший глава администрации Елисейского Дворца и командующий Силами спецназа в Сирии) и Бруно Тертрэ (стратег-неоконсерватор из министерства Обороны). И, наконец, от частного сектора присутствовали Генри Кревис (директор Фонда частных инвестиций KKR и официальный казначей ИГ), и генерал Дэвид Петреус (один из основателей ИГ).

И кроме упомянутых, организаторы пригласили экспертов, способных доказывать недоказуемое, таких как профессор истории Ниалл Фергюссон (специалист по британскому колониализму).

Возможная перестройка альянсов

Потребуется определённое время, прежде чем нам станет известно о том, что говорилось на этой встрече и какие выводы были сделаны теми и другими. Однако уже сейчас мы можем говорить о том, что Лондон подталкивает к изменению парадигмы на Ближнем Востоке. И если модель «арабской весны» (воспроизводство арабского восстания 1916 г., организованного Лоуренсом Аравийским по замене Османской империи на Британскую) будет оставлена, то МИ6 будет стремиться создать новую антанту на базе политического ислама.

После того, как Вашингтон возобновил свой альянс с Саудовской Аравией и убедил её порвать с Братством, пообещав поставить вооружений на сумму 110 миллиардов долларов [6], Лондон приступил к созданию союза между Ираном, Катаром и Турцией и Братьями-мусульманами. И если этот проект будет продолжен, конфликт суннитов с шиитами будет забыт, и начнётся создание «полумесяца политического ислама» от Тегерана до Дохи, Анкары, Идлиба, Бейрута и Газы. Новая расстановка сил позволит Соединённому Королевству продолжать и дальше поддерживать своё влияние в регионе.

Единственно, в чём союзники сходятся, - это необходимость борьбы с исламским экстремизмом. Все согласны с тем, что нужно снова загнать джина в бутылку. То есть покончить с Исламским государством, даже если кое-кто будет продолжать поддерживать Аль-Каиду. Именно поэтому самопровозглашённый халиф, опасаясь за свою жизнь, тайно направил ультиматум в Даунинг-стрит и Елисейский Дворец.

Выбрать свой лагерь

Через несколько месяцев мы увидим, действительно ли Саудовская Аравия изменила свою внешнюю политику. Это станет хорошей новостью для Сирии, но плохой для Йемена, которого Запад до сих пор в упор не видит. Королю Салману это даст возможность превратить ваххабизм, представляющий собой фанатичную секту, в нормальную религию. Сегодня ничем не объяснимый конфликт между Риядом и Дохой в отношении Ирана усиливается полемикой о возможной связи основателя секты Мохаммеда бен Адельваххаба с катарской династией Аль-Тани. Саудов такое обвинение бесит.

Проект «политического ислама» состоит в объединении Братьев-мусульман с хомейнистами. Он исходит из того, что Иран и даже Хезболла от этой проблематики перейдут к борьбе против империализма. И если этот план будет взят на вооружение, он, вне всякого сомнения, приведёт к тому, что Иран выйдет из Сирии. Белый Дом принимает его всерьёз и с тревогой к нему готовится. Дональд Трамп в своём выступлении в Рияде уже назвал Тегеран своим новым врагом и назначил Майкла Д’Андреа (который организовывал в 2008 г. убийство Имада Мугнии) руководителем иранского отдела ЦРУ [7].

Россия подготовилась к новому раскладу сил на Ближнем Востоке. Она не отказывается от своих амбиций по достижению доступа к «тёплым водам», поддерживая Сирию, и обеспечению себе прохода через проливы Босфор и Дарданеллы (что необходимо для входа в Средиземное море), сближаясь со своим заклятым врагом – Турцией. Однако со временем политический ислам даст о себе знать на Кавказе.

Как и всегда, когда игроки пересдают карты, каждый должен определить свою позицию. Соединённое Королевство защищает свою Империю, Франция мнит себя главной, а США во главу угла ставят свой народ. На Ближнем Востоке одни отстаивают свою землю, другие – свои идеи. Но не всё так просто. Так, Иран, возможно, будет продолжать отстаивать идеи имама Хомейни, смешивая цели со средствами их достижения. И то, что изначально преподносилось в качестве антиимпериалистической революции, проводимой под знаменем ислама, может оказаться простым использованием этой религии в политических целях.

Значение Бильдерберга-2017 для других стран

МИ6 и ЦРУ взяли на себя большой риск, пригласив в 2017 г. на собрание клуба противников атлантизма. Посол Китая Цуй Тянькай, который присутствовал на собрании только на четвёртый день, сразу смог оценить позиции каждого из членов НАТО. С одной стороны, Китай нацелен на сотрудничество с Дональдом Трампом, участие США в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и развитие торговых путей. А, с другой стороны, он надеется, что Брекзит позволит ему создать финансово-экономический альянс с Лондоном [8].

Посол Цуй, который раньше занимал пост руководителя Центра политических исследований МИД Китая, на первый взгляд мог бы удовлетвориться простой ликвидацией ИГ. Но он не может не знать, что те, кто организовал Халифат, нацелены на блокирование «шёлкового пути» в Ирак и Сирию, а те, что сегодня воюют на Украине, хотят воспрепятствовать «новому шёлковому пути», заранее готовясь к открытию третьего фронта на Филиппинах и четвёртого в Венесуэле с целью блокирования других проектов коммуникаций.

С этой точки зрения Китай, который, как и Россия, заинтересован в поддержке Дональда Трампа, хотя бы для того, чтобы не допустить терроризм в своей собственной стране, задумается о возможных последствиях британской гегемонии в регионе под «полумесяцем политического ислама».