Voltaire İletişim Ağı

SAO ve SDG Rakka’ya birlikte saldırıyorlar

Voltaire İletişim Ağı
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Suriye Arap Ordusu (yani Cumhuriyetin ordusu) ve Suriye Demokratik Güçleri (yani Washington destekli Kürtler) Rakka’yı IŞİD’ten kurtarmak için açıkça eşgüdümlü olduğu gözlemlenen bir tarzda konuşlandılar.

Koalisyon ve Suriye Arap Cumhuriyetinin hava kuvvetlerinin eşgüdüm içerisinde olmaksızın Rakka’yı bombalanması teknik açıdan çok tehlikeli olurdu.

Batı basını ilginç bir şekilde SAO Batı’dan müdahale ederken sadece SDG’nin adını anmaktadır.

Üç yıldan beri IŞİD’ten kurtarıldıktan sonra Rakka’nın geleceğine ilişkin büyükelçilikler arasında yoğun tartışmalar yaşanıyor: Cumhuriyet ya da Washington tarafından desteklenen bir güç.

Eş zamanlı olarak ABD Ordusu iki aydan az bir süre içerisinde ikinci kez Suriye-Irak sınırı yakınlarında Cumhuriyet güçlerini bombaladı. Pentagon saldırıya gerekçe olarak, Cumhuriyet güçlerinin uluslararası hukuka göre kesinlikle orada bulunmaması gereken ABD askerlerinin güvenliğini tehdit etmelerini gösterdi. Daha da şaşırtıcısı, Pentagon, Astana mutabakatıyla oluşturulan ve ABD tarafından resmen tanınmayan çatışmasızlık bölgelerinden söz etti.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “SAO ve SDG Rakka’ya birlikte saldırıyorlar”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 8 Haziran 2017, www.voltairenet.org/article196721.html

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