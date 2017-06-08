Voltaire İletişim Ağı

Almanya Türkiye’den birliklerini geri çekiyor

Voltaire İletişim Ağı
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Berlin 7 Haziran 2017’de Türkiye’de bulunan birliklerini geri çekeceğini açıkladı. « IŞİD Karşıtı Uluslararası Koalisyon »un harekatlarına katılmak üzere İncirlik Üssünde bulunan Bundeswehr mensubu 260 asker Ürdün’deki Azrak Üssüne naklediliyor.

Yaklaşık olarak 200 konteynere dağılmış bulunan 10 000 ton ağırlığındaki malzemeyi taşımak için üç haftaya ve Almanya’nın Koalisyon nezdinde üstlendiği görevine yeniden başlaması için ise yaklaşık olarak üç aya gereksinimi olacak.

İzmir’de bulunan NATO nezdindeki irtibat subaylarının da aynı şekilde Türkiye’yi terk edip etmeyeceği konusunda bilgi verilmedi.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Almanya Türkiye’den birliklerini geri çekiyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 8 Haziran 2017, www.voltairenet.org/article196722.html

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