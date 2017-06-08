Türk Parlamentosu birliklerinin Katar’da konuşlanmasına onay verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 7 Haziran 2017’de Katar’a asker gönderilmesine onay verdi.

Türkiye 2014 yılında imzalanan bir anlaşma kapsamında Katar’da 3 000 askeri barındıracak kapasiteye sahip bir askeri üs inşa etti. Bu arada Türkiye’nin Körfez’de yani bugünkü etkinlik alanı ötesinde böylesi bir konuşlandırmaya neden gereksinim duyduğu hiçbir zaman açıklanmadı.

Öte yandan Katar, ABD’nin genişletilmiş Ortadoğu’daki en büyük askeri üssü olan, 10 000 askeri ve CentCom’un karargahını barındıran Udeyd’e ev sahipliği yapıyor. Söz konusu üs, ABD’nin Körfezden hidrokarbür tedarikini bir ulusal güvenlik sorunu olarak kabul etmeye dayanan Carter doktrininin temel direğini oluşturuyor. Bununla birlikte kendi üretimini artırdığı ve Meksika Körfezi’ndeki rezervlere el koyduğu için, ABD birkaç yıldan beri artık Körfez’in petrol ve gazına ihtiyaç duymuyor.

Geçen haftanın başından beri 10 devlet Katar ile diplomatik ilişkisini kesti.

1 Haziran 2017’de (yani Donald Trump’ın Riyad konuşmasından sonra, ama diplomatik krizden önce), Dennis Ross (Başkan Bush Sr. ve Clinton’un eski Ortadoğu özel temsilcisi) Sky News’a verdiği demeçte, Trump yönetiminin Katar’daki El Udeyd Üssünü terk etmeye hazırlandığını öğrenirse « şaşırmayacağını » açıklamıştı. El Cezire’nin sorularını yanıtlayan Pentagon « askeri bakış açısıyla » böylesi bir geri çekilmenin öngörülmediği yorumunda bulunmuştu.

Ortadoğu’da halen mevcut ittifakların topyekun yeniden yapılandırılması süreci yaşanmaktadır.