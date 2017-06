In seguito alla rottura delle relazioni diplomatiche tra Arabia Saudita e Qatar, i leader dei Fratelli Mussulmani e le loro organizzazioni armate (Al-Qaeda, Daesh, ecc.) stanno lasciando Tripoli per ricongiungersi in Turchia.

Presto dovremmo assistere a una relativa chiarificazione in Libia, dove uno dei tre governi attuali dovrebbe essere sciolto.

In Medio Oriente è in corso una completa riorganizzazione delle alleanze.