Lista de terroristas publicada por Bahréin, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita

El Reino de Arabia Saudita, la República Árabe de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino de Bahréin están unidos en su compromiso continuo para luchar contra el terrorismo, saneando las fuentes de financiamiento, luchando contra la ideología extremista [y contra] las herramientas para su difusión y promoción y trabajando juntos para vencer el terrorismo y proteger de su impacto a todas las sociedades.

Las violaciones continuas y constantes de las autoridades de Doha hacia los compromisos y obligaciones de Qatar, consagrados en los acuerdos de los que ese país es firmante, han llevado a Arabia Saudita, la República Árabe de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino de Bahréin a actualizar sus respectivas listas de organizaciones y de personas designadas como terroristas. Por consiguiente, 59 individuos y 12 entidades han sido designados por cada uno de los 4 países.

Los actos de Qatar en violación de sus compromisos incluyen el apoyo y acogida a elementos y organizaciones que amenazan la seguridad nacional de otros Estados. [Y] la ignorancia repetida de sus obligaciones en virtud del Acuerdo de Riad de 2013 y de los Mecanismos de Aplicación asociados [a ese Acuerdo] así como del Acuerdo Global de 2014. Por consiguiente, el Gobierno de Qatar ha socavado la seguridad de nuestros 4 Estados. Cada uno de ellos tiene que enfrentar las amenazas, la subversión y la propagación de la inestabilidad por parte de los individuos y organizaciones terroristas que operan desde Qatar o con el respaldo de este último.

La mayoría de las entidades sancionadas están vinculadas a Qatar y manifiestan la política de duplicidad del Gobierno de Qatar, que llama a la lucha contra el terrorismo mientras supervisa el financiamiento, apoya y alberga a una amplia gama de grupos terroristas y de redes de financiamiento terrorista.

Los cuatro Estados renuevan su compromiso a cumplir con sus responsabilidades en cuanto a mejorar todos los esfuerzos tendientes a luchar contra el terrorismo y crear las bases de la seguridad y de la estabilidad en la región. Cada uno de ellos reafirma su respectivo compromiso a perseguir a los individuos y grupos que perpetúan actos de terrorismo a escala regional y mundial.

El Reino de Arabia Saudita, la República Árabe de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino de Bahréin seguirán trabajando con socios del mundo entero para encontrar soluciones a la lucha contra las organizaciones terroristas y los grupos extremistas cuyas actividades ningún Estado puede ni debe ignorar.

A través de esta declaración, el Reino de Arabia Saudita, la República Árabe de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino de Bahréin agradecen a los Estados socios que han respaldado sus esfuerzos tendientes a luchar contra el terrorismo, el extremismo y la violencia y llaman a proseguir esos esfuerzos y renovarlos para vencer la plaga terrorista y su terrible impacto en la comunidad mundial.

Individuos

1. Khalifa Mohammed Turki al-Subaie – Qatarí

2. Abdelmalek Mohammed Yousef Abdel Salam – Jordano

3. Ashraf Mohammed Yusuf Othman Abdel Salam – Jordano

4. Ibrahim Eissa Al-Hajji Mohammed Al-Baker – Qatarí

5. Abdulaziz bin Khalifa al-Attiyah – Qatarí

6. Salem Hassan Khalifa Rashid al-Kuwari – Qatarí

7. Abdullah Ghanem Muslim al-Khawar – Qatarí

8. Saad bin Saad Mohammed al-Kaabi – Qatarí

9. Abdullatif bin Abdullah al-Kuwari – Qatarí

10. Mohammed Saeed Bin Helwan al-Sakhtari – Qatarí

11. Abdul Rahman bin Omair al-Nuaimi – Qatarí

12. Abdul Wahab Mohammed Abdul Rahman al-Hmeikani – Yemenita

13. Khalifa bin Mohammed al-Rabban – Qatarí

14. Abdullah Bin Khalid al-Thani – Qatarí

15. Abdul Rahim Ahmad al-Haram – Qatarí

16. Hajjaj bin Fahad Hajjaj Mohammed al-Ajmi – Kuwaití

17. Mubarak Mohammed al-Ajji – Qatarí

18. Jaber bin Nasser al-Marri – Qatarí

19. Yusuf Abdullah al-Qaradawi – Egipcio

20. Mohammed Jassim al-Sulaiti – Qatarí

21. Ali bin Abdullah al-Suwaidi – Qatarí

22. Hashem Saleh Abdullah al-Awadhi – Qatarí

23. Ali Mohammed Mohammed al-Salabi – Libio

24. Abdelhakim Belhadj – Libio

25. Mahdi Harati – Libio

26. Ismail Muhammad Mohammed al-Salabi – Libio

27. Al-Sadiq Abdulrahman Ali al-Ghuraini – Libio

28. Hamad Abdullah Al-Futtais al-Marri – Qatarí

29. Mohamed Ahmed Shawky Islambouli – Egipcio

30. Tariq Abdelmagoud Ibrahim al-Zomor – Egipcio

31. Mohamed Abdelmaksoud Mohamed Afifi – Egipcio

32. Mohamed el-Saghir Abdel Rahim Mohamed – Egipcio

33. Wajdi Abdelhamid Mohamed Ghoneim – Egipcio

34. Hassan Ahmed Hassan Mohammed Al Dokki Al Houti – Emiratí

35. Hakem al-Humaidi al-Mutairi – Saudita / Kuwaití

36. Abdullah Mohammed Sulaiman al-Moheiseni – Saudita

37. Hamed Abdullah Ahmed al-Ali – Kuwaití

38. Ayman Ahmed Abdel Ghani Hassanein – Egipcio

39. Assem Abdel-Maged Mohamed Madi – Egipcio

40. Yahya Aqil Salman Aqeel – Egipcio

41. Mohamed Hamada el-Sayed Ibrahim – Egipcio

42. Abdel Rahman Mohamed Shokry Abdel Rahman – Egipcio

43. Hussein Mohamed Reza Ibrahim Youssef – Egipcio

44. Ahmed Abdelhafif Mahmoud Abdelhady – Egipcio

45. Muslim Fouad Tafran – Egipcio

46. Ayman Mahmoud Sadeq Rifat – Egipcio

47. Mohamed Saad Abdel-Naim Ahmed – Egipcio

48. Mohamed Saad Abdel Muttalib Abdo Al-Razaki – Egipcio

49. Ahmed Fouad Ahmed Gad Beltagy – Egipcio

50. Ahmed Ragab Ragab Soliman – Egipcio

51. Karim Mohamed Mohamed Abdel Aziz – Egipcio

52. Ali Zaki Mohammed Ali – Egipcio

53. Naji Ibrahim Ezzouli – Egipcio

54. Shehata Fathi Hafez Mohammed Suleiman – Egipcio

55. Muhammad Muharram Fahmi Abu Zeid – Egipcio

56. Amr Abdel Nasser Abdelhak Abdel-Barry – Egipcio

57. Ali Hassan Ibrahim Abdel-Zaher – Egipcio

58. Murtada Majeed al-Sindi – Bahreiní

59. Ahmed Al-Hassan al-Daski – Bahreiní

Organizaciones

1. Qatar Volunteer Center – Qatar

2. Doha Apple Company (Internet and Technology Support Company) – Qatar

3. Qatar Charity – Qatar

4. Cheikh Eid al-Thani Charity Foundation (Eid Charity) – Qatar

5. Cheikh Thani Bin Abdullah Foundation for Humanitarian Services – Qatar

6. Saraya Defend Benghazi – Libia

7. Saraya al-Ashtar – Bahréin

8. February 14 Coalition – Bahréin

9. The Resistance Brigades – Bahréin

10. Hezbollah Bahrain – Bahréin

11. Saraya al-Mukhtar – Bahréin

12. Harakat Ahrar Bahrain - Bahrain Movement