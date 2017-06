La Lega islamica mondiale estromette lo sceicco Al-Qaradawi

La Lega islamica mondiale, creata nel 1962 dall’Arabia Saudita, su richiesta del Regno Unito, per finanziare i Fratelli Mussulmani e l’Ordine dei Naqshbandi, ha salutato con favore la pubblicazione di una lista di terroristi da parte di Arabia Saudita, Bahrein, Egitto ed Emirati.

La Lega ha annunciato l’estromissione dal proprio Consiglio d’amministrazione di Youssef Al-Qaradawi, predicatore di primo piano dei Fratelli mussulmani, incluso nella lista.

Secondo Thierry Meyssan il bilancio della Lega del 2016 è stato superiore a quello dell’esercito saudita [1].

Lo sceicco Al-Qaradawi, contro il quale è stato emesso due anni orsono un ordine d’arresto internazionale dell’INTERPOL, è il consigliere spirituale della rete televisiva del Qatar Al-Jazeera.

Nonostante il ministro dell’Interno gollista Charles Pasqua gli avesse vietato l’ingresso in Francia, lo sceicco Al-Qaradawi aveva in seguito collaborato con Sarkozy per l’organizzazione del cosiddetto ”Islam di Francia”.