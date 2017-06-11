Suriye ve Irak Ordularının birleşmesine doğru

Suriye Arap Ordusu (yani Cumhuriyetin Ordusu) Suriye-Irak sınırına ulaştı. Son iki ay boyunca, ABD Koalisyonu güçleri muhtemelen ipek yolunun önünü kesmek ve Suriye ve Arap ordularının biriyle kavuşmasını engellemek için Şam’a sadık milisleri ya da askeri üç kez bombaladı.

Şam-Bağdat karayolunun yeniden işler hale getirilmesi, 2014 başında Obama yönetiminin IŞİD’e biçtiği görevin sonu anlamına gelecektir [1].

Pentagon Sözcüsü Jeff Davis, bölgedeki « istikrarlaştırıcı faaliyetleri » için Rusya’ya şükranlarını sundu.