Voltaire İletişim Ağı

Dünya İslam Birliği Şeyh El Karadavi’yi ihraç ediyor

Voltaire İletişim Ağı
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Birleşik Krallık’ın siparişiyle Müslüman Kardeşler’i ve Nakşibendi tarikatını finanse etmek için Suudi Arabistan tarafından 1962’de kurulan Dünya İslam Birliği (Rabıta), Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yayınlanan terörist listesini olumlu karşıladı.

Söz konusu listede Müslüman Kardeşler’in ünlü vaizi Şeyh Yusuf El-Karadavi’nin de yer alması üzerine, Birlik Şeyhi Yürütme Kurulundan çıkardığını açıkladı. Thierry Meyssan’a göre Birliğin 2016 bütçesi Suudi Ordusundan yüksekti [1].

İki yıl önce İnterpol tarafından hakkında uluslararası yakalama emri çıkarılan Şeyh Karadavi, Katar’ın El Cezire televizyon kanalının ruhani danışmanıdır. De Gaulle yanlısı İçişleri Bakanı Charles Pasqua tarafından Fransa’ya girişi yasaklanan Şeyh, Fransa’da İslam’ın örgütlenmesinde Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin ortağı haline gelmişti.

« La liste bahreino-égypto-émirato-saoudienne des terroristes » (Bahreyn-Mısır-Birleşik Arap Emirlikleri-Suudi Arabistan’ın terörist listesi), Voltaire İletişim Ağı, 9 Haziran 2017.

Çeviri
Murat Özdemir

[1] Bunun için Gözlerimizin önünde. 11 Eylül’den Donald Trump’a, yazan Thierry Meyssan, Tercüme Murat Özdemir, Voltaire İletişim Ağı, 2017 kitabının ikinci bölümüne bakınız.

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Dünya İslam Birliği Şeyh El Karadavi’yi ihraç ediyor”, Tercüme Murat Özdemir, Voltaire İletişim Ağı , 11 Haziran 2017, www.voltairenet.org/article196790.html

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