Dünya İslam Birliği Şeyh El Karadavi’yi ihraç ediyor

Birleşik Krallık’ın siparişiyle Müslüman Kardeşler’i ve Nakşibendi tarikatını finanse etmek için Suudi Arabistan tarafından 1962’de kurulan Dünya İslam Birliği (Rabıta), Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yayınlanan terörist listesini olumlu karşıladı.

Söz konusu listede Müslüman Kardeşler’in ünlü vaizi Şeyh Yusuf El-Karadavi’nin de yer alması üzerine, Birlik Şeyhi Yürütme Kurulundan çıkardığını açıkladı. Thierry Meyssan’a göre Birliğin 2016 bütçesi Suudi Ordusundan yüksekti [1].

İki yıl önce İnterpol tarafından hakkında uluslararası yakalama emri çıkarılan Şeyh Karadavi, Katar’ın El Cezire televizyon kanalının ruhani danışmanıdır. De Gaulle yanlısı İçişleri Bakanı Charles Pasqua tarafından Fransa’ya girişi yasaklanan Şeyh, Fransa’da İslam’ın örgütlenmesinde Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin ortağı haline gelmişti.