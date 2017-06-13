Сейид Кутб (1906-1966), мыслитель политического ислама

Во время колонизации и холодной войны империалистические державы использовали религию в качестве инструмента для подавления протестов, направленных против их доминирования. Франция, например, в 1905 г. приняла закон об отделении церкви от государства, но этот закон на колонии не распространялся.

Сегодня известно, что «арабская весна» велась по британской инициативе, и её целью было приведение к власти Братьев-мусульман и укрепление англосаксонского господства над «большим Ближним Востоком».

16 лет подряд Запад постоянно и не без основания упрекает мусульман в том, что они не могут навести у себя порядок и не борются с террористами. Однако сегодня стало очевидным, что эти террористы поддерживаются самим Западом для покорения мусульман с помощью «политического ислама». Лондон, Вашингтон и Париж терроризм беспокоит лишь тогда, когда он выходит за пределы «большого Ближнего Востока», и они никогда не критикуют «политический ислам», по крайней мере, суннитский.

В своём выступлении в Рияде 21 мая 2017 г. президент Трамп заявил о намерении покончить с терроризмом, которым охвачен весь регион и который теперь проникает в западные страны. Слова, которые он произносил, шокировали, а его выступление было интерпретировано как разрешение на полное уничтожение всей террористической сети.

То, что казалось немыслимым за несколько последних веков, возникло в одночасье и выступило наружу. Согласившись прекратить всякие контакты с Братьями-мусульманами, Саудовская Аравия обрушилась на тех, кто продолжает сотрудничать с британцами, и особенно на Катар. Рияд отдал команду «фас», что влечёт за собой много неприятностей. Бедуины народ мстительный, и, разорвав дипломатические отношения, они объявили Катару экономическую блокаду, а любому, кто в Эмиратах выразит простое сочувствие по отношению к жителям проклятого Катара, установлено тюремное заключение сроком до 15 лет.

Началась гигантская перестройка сил и альянсов. Если это продолжится, весь регион погрузится в новый раскол. Борьба против империализма будет забыта, и на её место придёт борьба против клерикализма.

Европа испытывала подобный раскол в течение четырёх столетий, с XVI по XIX век, а США его избежали, потому что эта страна была основана пуританами, не стерпевшими раскола. Борьба против христианства как политического инструмента была, прежде всего, борьбой против католического духовенства, стремившегося распространить контроль над верующими вплоть до спален. Она закончилась лишь при Павле VI, который отказался от папской короны. А корона эта была символом превосходства папы над императорами.

У первых христиан не было священников, они появились лишь в III веке, у исламистов, сохранивших первоначальный ислам, и у сегодняшних суннитов их нет и сегодня. Одни шииты структурированы на манер католицизма и православия. А политический ислам сегодня воплощён Братьями-мусульманами и правительством шейха Рохани (звание шейха указывает на то, что президент Рохани принадлежит к шиитскому духовенству).

Сегодня клерикальный альянс находится в стадии формирования, чему способствует Соединённое Королевство. В него могут войти Иран, Катар, Турция, Идлиб, что на северо-западе Сирии, и Газа. Новый блок может стать покровителем Братьев-мусульман и, как следствие, международного терроризма.

За две недели арабские СМИ, считавшие Братьев-мусульман тайной организацией, а джихадизм законным делом, словно вывернулись наизнанку. Теперь все осуждают претензию Братьев-мусульман на управление жизнями людей и их безумную страсть к террору.

Потоки резких комментариев и упоминаемые в них вековые ущемления делают возврат назад невозможным, а, следовательно, процесс создания союза Ирана, Катара, Турции и Хамаса будет доведён до конца. Революционная волна возникла в самый разгар священного месяца Рамадан. Семейные или дружеские встречи, на которых раньше отмечали этот праздник, сегодня превращаются порой в коллективное осуждение того, что до этого считалось основой ислама.

В случае, если раскол на сторонников и противников клерикализма продолжится, произойдёт всеобщая смена политического пейзажа. Стражи революции, например, раньше выступали против англосаксонского империализма, а сегодня они начинают испытывать отвращение к иранскому духовенству. Многие помнят, как во время войны с Ираком каждый мула и аятолла шёл на всё, чтобы освободить своих детей от воинской повинности, тогда как Стражники гибли на поле брани. Однако за время первого мандата Рохани духовники утратили своё влияние, и маловероятно, что теперь они посмеют подняться против гражданско-религиозной власти. Наоборот, ливанскую Хезболлу возглавляет Сайед Хассан Насралла (приставка Сайед указывает на то, что он является прямым потомком Магомета), который выступает за отделение публичной сферы от частной. И хотя он занимает одновременно и публичную, и религиозную должность, он не смешивает их вместе и защищает платоновский принцип Вилаят аль-факих (то есть управление мудрецом). Так что маловероятно, что Хезболла будет поддерживать правительство Рохани.

А пока весь регион бурлит. В Ливии Братья-мусульмане покинули Триполи, дав возможность вооружённым отрядам освободить Саифа аль-Ислама Каддафи, а генералу Афтару расширить своё влияние. В Египте президент генерал аль-Сисси вынудил своих коллег составить список террористов. В Палестине все политические деятели Хамаса сбежали в Иран. В Сирии джихадисты прекратили бороться против республики и ждут новых приказов. В Ираке армия множит усилия против Братьев-мусульман и Ордена Накшбанди. В Саудовской Аравии Всемирная исламская лига вывела из административного совета проповедника Братьев и поборника арабской весны шейха Кардави. А Турция и Пакистан начали переброску десятков тысяч своих солдат в Катар, которого теперь будет кормить один Иран.

Кажется, в регионе наступает новое время.