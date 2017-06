Den globale islamske liga ekskluderer sjeik Al-Qaradawi

Den Globale Islamske Liga som ble etablert av Saudi-Arabia etter anmodning fra Storbritannia i 1962 for å finansiere både Det Muslimske Brorskap og Order of Naqshbandi, har publisert en liste over terrorister etter forespørsel fra Saudi-Arabia, Bahrein, Egypt og Emiratene.

På denne listen står sjeik Yusuf Al-Qaradawi, som er en stjernepredikant hos Det Muslimske Brorskap. Ligaen han kunngjort at han har blitt ekskludert fra deres styre.

Thierry Meyssan tror at ligaens budsjett for 2016 overgår budsjettet til den saudiske hæren.

Interpol sendte ut en arrestordre på sjeik Qaradawii for to år siden, og den gjelder fortsatt. Han er den åndelige rådgiveren til den qatarske fjernsynskanalen Al-Jazeera. Han er utestengt fra Frankrike av den franske innenriksministeren Charles Pasqua. Men han gjorde en avtale med president Nicolas Sarkozy for at islam skulle kunne slå rot i Frankrike.