Det primære målet for USAs bakteriologiske krig mot Cuba?

Den 1. juni 1964, for 53 år sidan: Fidel Castro, leiaren for Revolusjonen, erklærte at yankee’ane sannsynlegvis ville prøve seg på ein bakteriologisk krig mot folket vårt; han varsla også den globale folkeopinionen om dette faktum som dei US-amerikanske styresmaktene hyklerisk nekta for, samtidig som US-amerikanske spesialtenester eskalerte aksjonar som i komande år skulle koste mange cubanarar livet, og i tillegg subtrahere millionar frå økonomien til øya.